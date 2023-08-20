Aquaviário: confira vídeo da 1ª viagem do novo sistema de transporte

A retomada do Sistema Aquaviário neste domingo (20) é um momento histórico para a mobilidade da Grande Vitória. O embarque inaugural foi em Porto de Santana, em Cariacica. Um dos barcos saiu às 9 horas do local. A expectativa é que o serviço possa reduzir gargalos no trânsito da Região Metropolitana, principalmente nos horários de pico.