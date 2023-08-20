Inauguração do Aquaviário tem música e atrai curiosos na Praça do Papa

A inauguração do Aquaviário neste domingo (20) atraiu muitos moradores da Grande Vitória, que se concentraram na Praça do Papa aguardando a chegada da embarcação que saiu de Porto de Santana.

Na estação de Vitória mais uma fita será cortada para marcar a abertura das operações. A trilha sonora fica por conta da banda da Polícia Militar, que aguarda a chegada do barco para dar continuidade à solenidade. Depois da Praça do Papa, a embarcação segue em direção à estação da Prainha em Vila Velha.