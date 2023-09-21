Aquaviário leva mais de 46 mil passageiros no 1° mês na Grande Vitória

Dados da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) mostram que, no primeiro mês de funcionamento do sistema, foram realizadas 592 viagens e 46.227 passageiros transportados.

O diretor-presidente da Ceturb-ES, Marcos Bruno Bastos, avaliou o primeiro mês do sistema como positivo. “Muita alegria, felicidade pelo volume de pessoas que tem buscado. É um dado surpreendente”. Segundo o diretor, a terceira embarcação deve chegar até o fim do ano.