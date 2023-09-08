Feriado do aniversário de Vitória tem fila gigante no aquaviário

Procurada pela TV Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) informou que verificou a necessidade de distribuir senhas para fazer com que o limite de pessoas por embarcação fosse respeitado e que todos fizessem a viagem sentados. "Nesses primeiros dias de operação, todas as situações estão sendo observadas para que ajustes necessários sejam feitos para garantir o conforto e agilidade do sistema para os passageiros", afirmou.