Aquaviário: mesmo com filas, governo não tem previsão de ampliar viagens

Apesar das filas registradas no Sistema Aquaviário no último fim de semana no terminal de embarque da Praça do Papa, em Vitória, quando o horário de funcionamento é reduzido em relação a dias úteis, o governo do Estado informou que ainda não tem previsão para ampliar os horários das viagens. O problema foi registrado principalmente no domingo (3), o segundo de funcionamento do serviço.
Um usuário chegou a relatar que ficou 40 minutos aguardando pela próxima viagem no início da tarde, mas não conseguiu embarcar. Ele se queixou que estava muito cheio e com tempo muito longo entre as viagens. Em nota na manhã desta segunda-feira (4), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) explicou que o governo analisa o uso do aquaviário neste início de operação, para compreender a demanda. Destacou ainda que aguarda a chegada da nova embarcação, até o fim do ano, para a ampliação das viagens.
Em relação aos dias úteis, as operações do aquaviário continuarão até as 18h. A Marinha do Brasil informou ser necessário que o sistema se familiarize com a Baía de Vitória antes de realizar viagens noturnas. A previsão é que até setembro haja uma liberação para que os barcos possam circular à noite.
Confira quais os horários de funcionamento do aquaviário: