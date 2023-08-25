Aquaviário transporta mais de 8 mil pessoas em quatro dias

A primeira viagem dea estação de Porto de Santana à Praça do Papa do Sistema Aquaviário Crédito: Fernando Madeira

De segunda-feira (21) até quinta-feira (24), o novo aquaviário transportou mais de 8 mil passageiros nas duas linhas em operação. Na estreia, 1.315 pessoas utilizaram as lanchas. A quarta-feira (23) foi o dia com maior movimento, quando 2.476 usuários foram transportados.

Por ser a estação que recebe as duas linhas (401 e 402), a Praça do Papa (Vitória) registrou o maior número de passageiros embarcando e desembarcando: 4.042. Em Porto de Santana (Cariacica), foram 1.468 passageiros. Já na Prainha (Vila Velha), 2.633 pessoas passaram pela estação.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que todas as viagens programadas foram realizadas. Foram 168 viagens nas duas lanchas nos quatro primeiros dias de operação.