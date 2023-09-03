Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória para Vila Velha

Aquaviário tem fila para embarque no segundo fim de semana de operação

Com tempo de funcionamento reduzido no domingo (3), terminal de embarque da Praça do Papa, em Vitória, registrou fila e usuário chegou a desistir de embarcar
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

03 set 2023 às 18:54

Publicado em 03 de Setembro de 2023 às 18:54

Fila para entrar no aquaviário neste domingo
Fila para entrar no aquaviário neste domingo Crédito: Leitor AG
Nos finais de semana, quando o horário de funcionamento é reduzido, o aquaviário tem registrado filas e muito tempo de espera por quem deseja usar o meio de transporte na Grande Vitória. Diante da fila, há quem desista de usar o modal. É o caso do analista de laboratório Francisco Covre, que tentou ir da Praça do Papa, em Vitória, para a Prainha, em Vila Velha, de aquaviário, mas desistiu depois de quase uma hora aguardando a embarcação.
"Quando cheguei, estava saindo a balsa de 12h20 e a fila ainda estava enorme. Ficamos até as 13 horas para a próxima, mas não conseguimos entrar. Estava muito cheio e com tempo muito longo de um balsa para outra", relata.

Veja Também

Aquaviário transporta mais de 8 mil pessoas em quatro dias

Aquaviário vai manter funcionamento até as 18h na próxima semana

Ele conta que foi a primeira vez que tentou usar o serviço. Elogiou  e disse que seria melhor se tivesse mais horários. "Entendo que hoje é domingo, mas exatamente por isso a frota tinha que ser maior pois muita gente usa para conhecer", opinou.
Aos domingos e feriados, o último horário de saída do barco é às 14h40 da Prainha e às 14h20 da Praça do Papa nessa rota. No sábado, as viagens se encerram às 16h20 da Prainha e 16h40 da Praça do Papa. 
A reportagem procurou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) para obter informações sobre o volume de passageiros neste fim de semana e no anterior, mas não houve resposta até a publicação.
Confira o horário de funcionamento
Tabela horários primeira semana aquaviários
Tabela horários primeira semana aquaviários Crédito: Arte: Adriana Rios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Vitória (ES) Aquaviário Igreja de Nossa Senhora do Rosário (prainha)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados