Aquaviário tem fila para embarque no segundo fim de semana de operação

Fila para entrar no aquaviário neste domingo Crédito: Leitor AG

Nos finais de semana, quando o horário de funcionamento é reduzido, o aquaviário tem registrado filas e muito tempo de espera por quem deseja usar o meio de transporte na Grande Vitória . Diante da fila, há quem desista de usar o modal. É o caso do analista de laboratório Francisco Covre, que tentou ir da Praça do Papa, em Vitória , para a Prainha, em Vila Velha , de aquaviário, mas desistiu depois de quase uma hora aguardando a embarcação.

"Quando cheguei, estava saindo a balsa de 12h20 e a fila ainda estava enorme. Ficamos até as 13 horas para a próxima, mas não conseguimos entrar. Estava muito cheio e com tempo muito longo de um balsa para outra", relata.

Ele conta que foi a primeira vez que tentou usar o serviço. Elogiou e disse que seria melhor se tivesse mais horários. "Entendo que hoje é domingo, mas exatamente por isso a frota tinha que ser maior pois muita gente usa para conhecer", opinou.

Aos domingos e feriados, o último horário de saída do barco é às 14h40 da Prainha e às 14h20 da Praça do Papa nessa rota. No sábado, as viagens se encerram às 16h20 da Prainha e 16h40 da Praça do Papa.

A reportagem procurou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) para obter informações sobre o volume de passageiros neste fim de semana e no anterior, mas não houve resposta até a publicação.

Confira o horário de funcionamento