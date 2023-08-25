Aquaviário vai manter funcionamento até as 18h na próxima semana

Passageiros usando o sistema aquaviário Crédito: Ricardo Medeiros

Ainda não há prazo para que o novo aquaviário passe a funcionar das 6h30 às 20 horas, como foi inicialmente previsto. Na primeira semana, os barcos operaram duas horas a menos, até as 18 horas, a pedido da Capitania dos Portos, da Marinha. E a medida será mantida também na próxima semana.

Durante a cerimônia de inauguração do modal, no último domingo (20), o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno, explicou que os horários valeriam para a primeira semana.

"A estação de Vitória é mais agitada do ponto de vista marítimo, por isso será preciso essas adequações ao longo do tempo. Vamos fazer das 6h30 às 18 horas nesta semana", explicou.

Nesta sexta-feira (25), ao ser questionada sobre os horários vigentes a partir da próxima segunda (28), a Ceturb-ES informou, porém, “que por orientação das autoridades portuárias e marítimas, as lanchas do Sistema Aquaviário vão operar, inicialmente, até as 18 horas, até que sejam feitos os ajustes técnicos nas embarcações para garantir a segurança da operação noturna.”

Mais tarde, reforçou que a recomendação da Marinha permanece vigente, e que o Sistema Aquaviário seguirá atendendo a população nas estações em Vitória, Vila Velha e Cariacica entre 6h30 e 18h.

A Ceturb não soube informar o prazo para que o horário seja ampliado, e orientou que a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura fosse procurada. A Semobi, por sua vez, orientou que a Ceturb fosse questionada. Nenhuma das pastas conseguiu esclarecer, até então, a partir de quando o aquaviário funcionará até as 20 horas.

Tabela horários primeira semana aquaviários Crédito: Arte: Adriana Rios