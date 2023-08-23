Aquaviário: como pagar por QR Code e onde recarregar cartão GV

As embarcações vão passar por estações em Vitória, Vila Velha e Cariacica Crédito: JV Andrade/Ales

As operações do aquaviário começaram nesta segunda-feira (21) e, para ter acesso às embarcações, os usuários não podem pagar a tarifa em dinheiro. Os passageiros devem usar o Cartão GV, o mesmo dos ônibus do Sistema Transcol , ou efetuar o pagamento por QR-Code do aplicativo KIM.

A opção de pagar a passagem com QR Code dispensa o uso do Cartão GV e é uma alternativa, principalmente, para quem não é usuário frequente do transporte coletivo, como, por exemplo, turistas. Basta ter acesso ao celular com internet. Veja como funciona:

Baixe o aplicativo KIM, disponível nas lojas virtuais App Store e Google Play;



Cadastre-se no app e escolha a opção QR Code Transporte, na aba do Cartão GV;



Defina um valor (mínimo de R$ 4,50, preço da passagem do aquaviário) e realize o pagamento no aplicativo, por meio do PIX, cartão de crédito ou débito;



Escolha uma das linhas do aquaviário e gere o código;



Para embarcar, selecione a opção de pagar com QR Code na tela do validador dentro da estação, mostre o código gerado pelo celular e passe pela catraca.



Conforme informações da assessoria do aplicativo, o código tem validade de 30 minutos. Caso o passageiro não utilize o QR Code no prazo, o saldo volta para a carteira e será preciso gerar outro. Também não é possível passar o QR Code em uma linha diferente daquela selecionada no app.

COMO OBTER O CARTÃO

Para quem ainda não tem o cartão ou passe-fácil, basta ir até um dos pontos de atendimento ou parceiros do sistema na Grande Vitória. O cartão custa R$ 10, valor convertido em crédito para uso no transporte público. Após a aquisição, o cliente pode recarregar com o valor que desejar. As estações do aquaviário — Prainha (Vila Velha), Praça do Papa (Vitória) e Porto de Santana (Cariacica) — já têm os terminais de autoatendimento para a compra do cartão. Além disso, há outros postos de atendimento na Grande Vitória. Confira:

ONDE RECARREGAR

A recarga dos cartões pode ser feita em máquinas de autoatendimento, postos de atendimento ou pelos aplicativos Banestes, UUDI, Kim Recarga, Recarga Pay e PicPay.

Em alguns locais com máquinas de autoatendimento, a recarga poderá ser realizada a qualquer hora, como na Rodoviária e no Aeroporto de Vitória. Nas demais, há horários definidos para acesso.

Além disso, caso o usuário esteja próximo de uma farmácia cadastrada pelo sistema, a recarga poderá ser feita no local. É importante ressaltar que em determinados postos a recarga é feita somente com dinheiro.

Se o usuário do transporte não tiver acesso a farmácias, postos de atendimentos ou máquinas de autoatendimento na Região Metropolitana, há ainda padarias, supermercados, bancas, mercearias, materiais de construção e Banesfácil que colocam créditos nos passes.

PASSE ESCOLAR E GRATUIDADE

As pessoas com o benefício de gratuidade e passe-escolar vigentes no sistema também vão poder utilizar o cartão.

Os estudantes que não possuem o cartão devem acessar o site https://www.gvbus.org.br/va-de-transcol/estudante/# e selecionar a categoria na qual se enquadra, preencher um formulário e levar para a instituição de ensino para assinatura e carimbo, depois é só selecionar em qual posto do GVBus irá retirar o cartão.

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado (Semobi) informou em nota que, “a operação do novo sistema também seguirá o mesmo modelo de regras do Transcol para conexão temporal com os coletivos que passam nos pontos de ônibus próximos às estações."

O novo Sistema Aquaviário conta com duas embarcações: a Moxuara, que tem capacidade para 98 passageiros, e a Penedo, com capacidade para 80 pessoas. Ambas possuem ar-condicionado, banheiro, espaço para bicicletas, acessibilidade e wi-fi a bordo.