Aquaviário: trânsito de navios na Baía de Vitória pode atrasar viagens

Dependendo do horário, pegar trânsito no trajeto de Vitória a Cariacica é normal. Com a estreia do aquaviário, nesta segunda-feira (21), uma nova versão de "trânsito" também pode fazer parte da rotina dos passageiros. Só que, ao invés do estresse nas ruas e avenidas, na viagem de barco, o percurso mais lento pode significar uma experiência mais legal. Isso porque é possível ver grandes embarcações de perto na Baía de Vitória.
Mas essa proximidade com os navios faz com que a barca do aquaviário tenha que ir um pouco mais devagar. Em live realizada no dia 15 de agosto, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno, havia explicado a regra. "Ele (barco do Aquviário) tem que reduzir a velocidade e esperar o barco passar. A prioridade são os navios maiores. É uma regra da navegação mundial."
A reportagem de A Gazeta fez o trajeto nesta segunda e passou bem próximo de grandes embarcações. Apesar da redução da velocidade, não há um impacto tão grande no tempo da viagem, que, nesse caso, durou pouco mais de 40 minutos. Para quem quer ver de perto os navios, esse acréscimo no tempo vale a pena. "Não gera grandes paralisações, porque o canal é grande. Tem espaço para negociar esse tipo de transporte", afirmou Damasceno.
"Eu nunca tinha passado assim por um barco e eu achei muito legal. Apesar do tempo estar um pouco chuvoso, deu para curtir a paisagem", disse o porteiro Carlos Tiroli, 41, que também destacou a vista como o ponto alto da viagem.