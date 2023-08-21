Aquaviário: trânsito de navios na Baía de Vitória pode atrasar viagens

A reportagem de A Gazeta fez o trajeto nesta segunda e passou bem próximo de grandes embarcações. Apesar da redução da velocidade, não há um impacto tão grande no tempo da viagem, que, nesse caso, durou pouco mais de 40 minutos. Para quem quer ver de perto os navios, esse acréscimo no tempo vale a pena. "Não gera grandes paralisações, porque o canal é grande. Tem espaço para negociar esse tipo de transporte", afirmou Damasceno.