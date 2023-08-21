Curtas políticas: os bastidores da inauguração do Aquaviário

João Coser na inauguração do Aquaviário, em Vitória Crédito: Lucas S. Costa/Ales

O deputado estadual João Coser (PT), ex-prefeito de Vitória e pré-candidato a voltar ao comando da Capital, afirmou à coluna, neste domingo (20), estar "em paz" em relação ao lançamento de Tyago Hoffmann (PSB) como postulante ao mesmo cargo.

"Isso é natural. Tenho uma relação muito boa com o PSB, com o governador e com o próprio Tyago. Então, não tem nenhuma dificuldade. Vamos ter um funil, a partir de março e abril do ano que vem, para definir quem fica na disputa E também vamos ter um segundo turno", pontuou o petista.

"Tenho esperança de estar muito bem posicionado no segundo turno, esse é o meu sonho de consumo, no primeiro momento. Depois, construir uma frente ampla para disputar a eleição", complementou.

MAS EM 2020...

Em 2020, Coser foi para o segundo turno, mas perdeu para Lorenzo Pazolini (Republicanos) que, na ocasião, era deputado estadual.

Agora prefeito, ele tem a máquina na mão e, em tese, o páreo será ainda mais duro.

Mas Coser avaliou que uma coisa muito importante mudou de lá para cá.

O FATOR LULA

"Eu disputei, em 2020, com Lula condenado, com o PT na berlinda. Hoje o Lula é o presidente da República, está fazendo uma política muito boa para o Brasil. Então eu entro no debate numa situação muito diferente e muito melhor do que no passado", afirmou o ex-prefeito petista.

"(Em 2020) eu estava fora do processo, agora (em 2022) fui o terceiro deputado estadual mais votado e nós elegemos dois deputados federais. Então eu entro de cabeça erguida", complementou Coser.

ALFINETADA EM PAZOLINI

"O prefeito de Vitória tem que voltar a ter articulação com o governo estadual e com o governo federal para que a cidade não perca. Hoje, quem está surfando nessas relações é Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana. Vitória está fora. Nós vamos mudar esse parâmetro a partir de 2025. É para isso que quero ser prefeito", comentou o ex-prefeito de Vitória.

Coser falou com a coluna durante a inauguração do Aquaviário, na Prainha, em Vila Velha.

"PINTO NO LIXO"

A deputada estadual Janete de Sá (PSB), ao discursar, na solenidade, relatou algo bastante evidente: "Arnaldinho está igual pinto no lixo".

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), era só sorrisos, ao lado de Casagrande, num esforço para capitalizar politicamente.

Inauguração do Aquaviário na Prainha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

"TEMPO DE BRIGA"

"O tempo de briga, de guerra, ficou no passado. Queremos união. Por isso, o governador está investindo em Vila Velha", discursou, por sua vez, o prefeito canela-verde.

Espera-se que o governo estadual não deixe de investir em cidades cujos prefeitos não estejam imbuídos do mesmo espírito de Arnaldinho, que agradeceu diversas vezes ao aliado governador.

POUCO ANTES, EM VITÓRIA...

O prefeito de Vitória participou da inauguração do Aquaviário na Capital, na estação localizada na Praça do Papa, minutos antes.

Lá, Pazolini discursou, mas não mencionou a administração estadual, o que chamou a atenção dos casagrandistas presentes.

O republicano, porém, postou fotos descerrando a placa ao lado do governador (com Arnaldinho Borgo no meio).

Governador Renato Casagrande e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em inauguração do aquaviário na Praça do Papa Crédito: Ricardo Medeiros

MAREADO

A inauguração do Aquaviário teve três momentos. O primeiro deles foi na estação de Porto de Santana, em Cariacica. O prefeito Euclério Sampaio (União Brasil) pegou o barco de lá até a Praça do Papa.

Desembarcou "meio mareado", conforme relatou o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos).

Aliás, Marcelo esteve nos três locais da inauguração. Em Cariacica, a estação recebeu o nome do pai dele, Aloízio Santos, ex-prefeito da cidade.

ASSUMÇÃO PRESENTE

A inauguração do Aquaviário em Vitória reuniu diversos pré-candidatos a prefeito da cidade. Além de Coser e Pazolini, passou por lá o deputado estadual Capitão Assumção (PL).

O parlamentar, que faz oposição a Casagrande, até tirou foto ao lado do líder do governo na Assembleia, Dary Pagung (PSB).

Dary Pagung e Capitão Assumção na inauguração do Aquaviário, em Vitória Crédito: Lucas S. Costa/Ales

"POR RAZÕES ESTRATOSFÉRICAS"

Na Prainha, Casagrande criticou os críticos: "Só quem não faz nada não é criticado".

"No Viaduto de Carapina (inaugurado em 22 de julho), um sujeito, por razões estratosféricas, inexplicáveis, caiu com o carro no campo (de futebol society). Aí começaram as críticas (ao governo estadual)", lembrou.

"CABEM TRÊS CARROS, SIM"

"Tem sempre um especialista para dizer que não cabem três carros na Terceira Ponte. Cabem, sim. Pode até reduzir a velocidade, mas do jeito que está hoje a velocidade já é reduzida", discursou o governador.

A ver. A ampliação da Terceira Ponte vai ser inaugurada no próximo domingo (27).

CAMINHADA E PEDALAÇO NA TERCEIRA PONTE

No dia 27, vai haver um pedalaço na Terceira Ponte, para marcar a inauguração. A concentração está marcada para 8h30 na Praça do Papa. De lá, os ciclistas vão seguir, pela ciclovia e pelas pistas da ponte mesmo, até Vila Velha.

Quem não souber andar de bicicleta ou preferir ir a pé pode caminhar.

FESTA

A partir das 17h, o governo estadual planeja uma celebração no Cais das Artes, que está em obras, na Enseada do Suá, Vitória.

A festa é pela inauguração da ampliação da ponte. Há previsão de um show com 150 drones.

MULTA DE R$ 40 MIL

Decisão da 1ª Vara Cível de Linhares determinou que Jackson Rangel Vieira, dono site preso preventivamente por ordem do STF, pague R$ 40 mil de indenização por danos morais ao promotor de Justiça Danilo Raposo Lírio. Em texto publicado no site de Jackson Rangel, em 2021, o promotor "teve a sua moralidade e probidade questionada", de acordo com o juiz Samuel Miranda Gonçalves Soares.

A publicação falava em "corrupção no Ministério Público do Espírito Santo" devido a uma foto em que o promotor aparecia assistindo a um jogo de futebol no Maracanã ao lado de outras pessoas. Mas sem nenhuma prova da tal corrupção.

Jackson Rangel pode recorrer da decisão.

Ele segue preso e é acusado, em inquérito que tramita no Supremo, de integrar uma "milícia digital" com o objetivo de desestabilizar as instituições da República.

QUEM INDICOU EDU HENNING

O novo secretário de Cultura de Vitória, Edu Henning, como a reportagem de A Gazeta mostrou, foi nomeado após o aval do Progressistas.

Mas o nome dele surgiu, de acordo com o presidente municipal do partido, Marcos Delmaestro, a partir da legenda do prefeito Lorenzo Pazolini.

"A primeira vez que ouvi o nome do Edu (como possível secretário) foi o Erick Musso (presidente estadual do Republicanos) que falou", contou.

Delmaestro é subsecretário da Casa Civil de Casagrande e diz que se o PP "tiver que fazer a ponte" entre o socialista e o prefeito de Vitória, assim será.