Professor que "voou" com carro de viaduto e caiu em campo não tinha CNH

Familiares do motorista, que não teve o nome divulgado, contaram à reportagem que ele havia acabado de sair do trabalho e estava indo para casa quando perdeu o controle da direção do carro em uma curva do viaduto, bateu na traseira de outro veículo e depois caiu dentro do campo de futebol society, localizado ao lado da estrutura.

Carro ficou destruído após cair de viaduto e para dentro campo de futebol Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que o condutor do Civic já havia sido socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves quando os policiais chegaram ao local. Em nota, a corporação informou que o motorista era inabilitado. Ou seja, não tinha autorização para dirigir o veículo envolvido no acidente. Ele fez o teste do etilômetro que deu negativo.

Após receber a informação de que o motorista não tinha habilitação, a reportagem voltou a procurar a Polícia Militar. Desta vez, perguntamos o que pode acontecer com o motorista que não tinha habilitação, se ele deve responder de alguma maneira e se poderá ter o carro de volta. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

O motorista do Hyundai, que também se envolveu no acidente, mas não caiu do viaduto, fez o teste do etilômetro, que teve resultado negativo.

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura reforçou, em nota, que foi um acidente, e que há indícios de imprudência ao volante, e que o motorista do carro que despencou do viaduto poderá ser responsabilizado pelos danos.

Procurada nesta sexta-feira (18), a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). Detalhes não serão divulgados, por enquanto, segundo a corporação.