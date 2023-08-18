Professor que "voou" com carro de viaduto e caiu em campo não tinha CNH

O professor de Educação Física, de 28 anos, que perdeu o controle da direção do carro e caiu de cima do viaduto de Carapina, na Serra, dentro de um campo de futebol society, não tinha Carteira de Habilitação, segundo a Polícia Militar. O acidente aconteceu por volta das 21h de quarta-feira (16) e chamou atenção pelo fato de o carro ter ido parar em um local onde pessoas poderiam estar praticando exercício. O campo estava vazio no momento do acidente. O carro, modelo Honda Civic, ficou destruído, e o motorista foi socorrido com dores no corpo e levado para um hospital do município.
Familiares do motorista, que não teve o nome divulgado, contaram à reportagem que ele havia acabado de sair do trabalho e estava indo para casa quando perdeu o controle da direção do carro em uma curva do viaduto, bateu na traseira de outro veículo e depois caiu dentro do campo de futebol society, localizado ao lado da estrutura.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que o condutor do Civic já havia sido socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves quando os policiais chegaram ao local. Em nota, a corporação informou que o motorista era inabilitado. Ou seja, não tinha autorização para dirigir o veículo envolvido no acidente. Ele fez o teste do etilômetro que deu negativo.
Após receber a informação de que o motorista não tinha habilitação, a reportagem voltou a procurar a Polícia Militar. Desta vez, perguntamos o que pode acontecer com o motorista que não tinha habilitação, se ele deve responder de alguma maneira e se poderá ter o carro de volta. O texto será atualizado assim que houver um retorno.
O motorista do Hyundai, que também se envolveu no acidente, mas não caiu do viaduto, fez o teste do etilômetro, que teve resultado negativo.
A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura reforçou, em nota, que foi um acidente, e que há indícios de imprudência ao volante, e que o motorista do carro que despencou do viaduto poderá ser responsabilizado pelos danos.
Procurada nesta sexta-feira (18), a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). Detalhes não serão divulgados, por enquanto, segundo a corporação.
Professor que voou com carro de viaduto e caiu em campo não tinha CNH