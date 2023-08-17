Carro despenca do viaduto de Carapina e cai em campo de futebol society

Um professor de Educação Física de 28 anos ficou ferido após perder o controle da direção e cair com o carro de cima do viaduto de Carapina – recém-inaugurado na Serra – dentro de um campo de futebol society. O acidente aconteceu por volta de 21h de quarta-feira (16).

Familiares do motorista contaram à reportagem que ele havia acabado de sair do trabalho e estava indo para casa quando perdeu o controle da direção do carro em uma curva do viaduto, bateu na traseira de outro veículo e depois caiu dentro do campo de futebol society, localizado ao lado da estrutura.

Carro fica destruído após cair de viaduto e para dentro campo de futebol Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta

O campo estava vazio no momento do acidente, e ninguém mais se feriu, segundo informações apuradas pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que esteve no local.

O carro ficou destruído após o acidente, e o motorista foi socorrido com dores no corpo e levado para um hospital da Serra.

Carro fica destruído após cair de viaduto e para dentro campo de futebol Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta

Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estiveram no local e registraram a ocorrência. O motorista do outro carro envolvido no acidente foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura reforçou, em nota, que foi um acidente, e que há indícios de imprudência ao volante, e que o motorista do carro que despencou do viaduto poderá ser responsabilizado pelos danos.

"A ocorrência está em apuração pelo Batalhão de Trânsito. A Semobi garante que a via estava em condições seguras para o tráfego e o incidente não trouxe dano estrutural. A Secretaria está buscando imagens das câmeras da região, pois além do risco a terceiros, o condutor trouxe dano e prejuízo ao cofre público e poderá ser responsabilizado."

A Semobi também foi questionada se foi feito algum estudo sobre a viabilidade do campo naquele local, ou há alguma previsão de ajuste na estrutura do viaduto para evitar novos acidentes do tipo, mas não esclareceu.