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As mudanças no trânsito com a inauguração do viaduto de Carapina

Motoristas que trafegam na Rodovia das Paneleiras devem ficar atentos às alterações que vão acontecer a partir da liberação do viaduto, neste sábado (22)

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 17:02

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

21 jul 2023 às 17:02
O viaduto de Carapina será entregue neste sábado (22) pelo governo do Espírito Santo após alguns atrasos no cronograma da obra. Com a liberação da passagem pela nova estrutura, os motoristas que circulam entre Vitória e Serra devem ficar atento às novas rotas, pois o trânsito muda no acesso aos bairros Boa Vista e Jardim Carapina e também para Eurico Salles e região de Jardim Camburi, no outro lado da pista. 
Por isso, é preciso ficar atento aos novos caminhos. Quem está na Rodovia das Paneleiras saindo de Vitória em direção à Serra e deseja retornar para a Capital, acessar o Apart Hospital ou seguir para os bairros Boa Vista e Jardim Carapina deve virar à direita, antes do supermercado São José, e acessar a avenida João Palácios. Cerca de 300 metros à frente, antes do Shopping Mestre Álvaro, o condutor deverá virar à direita novamente, em uma praça que tem a pista de skate, para acessar o viaduto.
Após passar por cima da Rodovia das Paneleiras, o condutor tem as seguintes opções: seguir à direita, na Avenida Boa Vista, em direção ao Apart Hospital e ao bairro Jardim Carapina; curvar à esquerda para acessar o bairro Boa Vista ou optar pela saída que dará acesso a à Rodovia das Paneleiras, fazendo o retorno a Vitória.
As mudanças no trânsito com a inauguração do viaduto de Carapina

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Quem segue no sentido contrário, na Rodovia das Paneleiras, saindo da Serra para Vitória, vai passar por baixo do novo viaduto e, depois, utilizar o primeiro acesso à direita, subindo pela Avenida Boa Vista. Nesse trecho, o condutor pode virar à esquerda, para  acessar os bairros Boa Vista e Jardim Carapina ou mesmo para chegar à Rodovia do Contorno, passando pela Rua Boa Vista.
Outra opção, é seguir em frente para acessar o viaduto e sair na Avenida João Palácios, de onde poderá seguir para a Rodovia Norte Sul e ter acesso aos bairros Eurico Salles, Bairro de Fátima e Jardim Camburi ou retornar e seguir para BR 101, no sentido Norte, em direção à Serra Sede.
Segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o viaduto foi equipado com ciclovia e calçada. Não há local para retorno ou travessias de veículos. Os semáforos na Rodovia das Paneleiras são para permitir a travessia dos pedestres, que será realizada em dois tempos.
Desse modo, a orientação é que o pedestre saia das novas calçadas à margem da Rodovia das Paneleiras e atravesse até o novo canteiro central, mais largo, onde aguardará para concluir sua travessia. Além de utilizar o viaduto, a travessia pode ser realizada na faixa de pedestre próxima ao supermercado e ao hospital ou ainda na faixa próxima ao posto de gasolina.

Confira como vai ficar o trânsito

Finalização das obras do Viaduto de Carapina

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