O viaduto de Carapina será entregue neste sábado (22) pelo governo do Espírito Santo após alguns atrasos no cronograma da obra. Com a liberação da passagem pela nova estrutura, os motoristas que circulam entre Vitória Serra devem ficar atento às novas rotas, pois o trânsito muda no acesso aos bairros Boa Vista e Jardim Carapina e também para Eurico Salles e região de Jardim Camburi, no outro lado da pista.

Por isso, é preciso ficar atento aos novos caminhos. Quem está na Rodovia das Paneleiras saindo de Vitória em direção à Serra e deseja retornar para a Capital, acessar o Apart Hospital ou seguir para os bairros Boa Vista e Jardim Carapina deve virar à direita, antes do supermercado São José, e acessar a avenida João Palácios. Cerca de 300 metros à frente, antes do Shopping Mestre Álvaro, o condutor deverá virar à direita novamente, em uma praça que tem a pista de skate, para acessar o viaduto.

Após passar por cima da Rodovia das Paneleiras, o condutor tem as seguintes opções: seguir à direita, na Avenida Boa Vista, em direção ao Apart Hospital e ao bairro Jardim Carapina; curvar à esquerda para acessar o bairro Boa Vista ou optar pela saída que dará acesso a à Rodovia das Paneleiras, fazendo o retorno a Vitória.

Your browser does not support the audio element. As mudanças no trânsito com a inauguração do viaduto de Carapina

Quem segue no sentido contrário, na Rodovia das Paneleiras, saindo da Serra para Vitória, vai passar por baixo do novo viaduto e, depois, utilizar o primeiro acesso à direita, subindo pela Avenida Boa Vista. Nesse trecho, o condutor pode virar à esquerda, para acessar os bairros Boa Vista e Jardim Carapina ou mesmo para chegar à Rodovia do Contorno, passando pela Rua Boa Vista.

Outra opção, é seguir em frente para acessar o viaduto e sair na Avenida João Palácios, de onde poderá seguir para a Rodovia Norte Sul e ter acesso aos bairros Eurico Salles, Bairro de Fátima e Jardim Camburi ou retornar e seguir para BR 101, no sentido Norte, em direção à Serra Sede.

Segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o viaduto foi equipado com ciclovia e calçada. Não há local para retorno ou travessias de veículos. Os semáforos na Rodovia das Paneleiras são para permitir a travessia dos pedestres, que será realizada em dois tempos.

Desse modo, a orientação é que o pedestre saia das novas calçadas à margem da Rodovia das Paneleiras e atravesse até o novo canteiro central, mais largo, onde aguardará para concluir sua travessia. Além de utilizar o viaduto, a travessia pode ser realizada na faixa de pedestre próxima ao supermercado e ao hospital ou ainda na faixa próxima ao posto de gasolina.

Confira como vai ficar o trânsito