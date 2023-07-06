Mirante e baia de ônibus gigante: veja novidades do viaduto de Carapina

Obra do mirante, que vai ficar próximo ao viaduto da Rodovia das Paneleiras, em Carapina, Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

As obras do viaduto de Carapina , na Serra , já estão na reta final, com previsão de entrega da estrutura no final de julho. Quem passa pela região já consegue visualizar algumas das novidades do complexo que serão entregues junto com a obra. Uma delas é um mirante que fica a 25 metros de altura, de onde é possível visualizar a pista do aeroporto, bem como boa parte da Grande Vitória

O mirante fica ao longo da Avenida João Palácio, antes da entrada do Shopping Mestre Álvaro. No local, haverá bancos, pontos de observação e calçada, que segue até a região do viaduto. Próximo dali, uma praça na chegada próxima ao shopping vai contar com pistas de skate. O complexo terá um total de quatro praças, explicou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura Urbana, Fábio Damasceno.

"O mirante é uma praça que tem toda uma vista de Vitória e da Região Metropolitana, pois também dá para enxergar Vila Velha, Cariacica e parte da Serra, sendo possível visualizar o aeroporto, área de mangue e até a Terceira Ponte ", conta.

Do outro lado do viaduto, na região dos bairros Boa Vista e Jardim Carapina, a população vai contar com uma praça com academia para idoso e outro espaço com quadro, pracão e parquinho para crianças. Confira na galeria abaixo as imagens da obra.

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Finalização das obras do Viaduto de Carapina

"A obra será entregue também com duas baias de ônibus gigantes, uma em frente ao Vitória Apart Hospital e outra no Supermercado São José. As calçadas nesse ponto também serão largas, de 5 a 8 metros, e, no canteiro central, terá 10 metros de largura", detalha.

Fim do semáforo na BR 101

Outra mudança prevista com a entrega do viaduto será o fim do semáforo da BR 101 que sinaliza a entrada para a Avenida João Palácio, sentido Eurico Salles e que tem provocado congestionamento e confusão no trânsito nesse período de obras. O secretário explicou que o semáforo e um retorno serão extintos, sendo o trânsito direcionado para o viaduto, o que deve reduzir os congestionamentos na região.