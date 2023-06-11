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Criatividade

Moradores criam mosaico em mirante de Vitória usando 24 mil tampinhas

Moradores do Morro do Cabral se uniram para transformar o mirante, que agora é uma verdadeira obra de arte a céu aberto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2023 às 14:18

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 14:18

Mirante do Cabral, em Vitória, é revitalizado pelas mãos dos próprios moradores
Mirante do Cabral, em Vitória, é revitalizado pelas mãos dos próprios moradores Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O ditado é antigo, mas os efeitos são sempre atuais. "A união faz a força" serviu de premissa para que moradores do Morro do Cabral, em Vitória, criassem um projeto para revitalizar um dos pontos mais conhecidos da comunidade: o mirante, local que virou ponto turístico e símbolo da identidade do bairro.
Antes de começar a reforma, no entanto, foi preciso juntar os materiais. Foram semanas reunindo cerca de 24 mil tampinhas coloridas de garrafa pet. Esse seria o material básico para criar o mosaico que agora enfeita o espaço que fica entre escadarias, ruas e becos da região.
O novo mirante do Cabral é uma verdadeira obra de arte a céu aberto. Com cores vibrantes e texturas, o mosaico feito com tampinhas segue fielmente a referência da casa de um morador local, que serviu de inspiração.
Mirante do Cabral, em Vitória, é revitalizado pelas mãos dos próprios moradores
Mirante do Cabral, em Vitória, é revitalizado pelas mãos dos próprios moradores Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A proposta foi realizada para revitalizar o espaço, resgatar o seu uso e celebrar a identidade local e as histórias da comunidade, diz uma placa que foi colocada no local.
O projeto de revitalização do mirante faz parte das comemorações dos 13 anos do Instituto Serenata de Favela.
"Como a proposta do coral é sempre mais, então a escolha foi subir e revitalizar um lugar que a gente já tinha mexido, mas por conta própria, e foi muito dureza. A gente vem de novo com apoio do Movimento Cidade e Cidade Quintal, e principalmente com a própria comunidade. Foi incrível", diz Luciene Pratti, do Serenata de Favela.
Mirante do Cabral, em Vitória, é revitalizado pelas mãos dos próprios moradores
Mirante do Cabral, em Vitória, é revitalizado pelas mãos dos próprios moradores Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Foi um mês de muito trabalho. E envolveu até pessoas de comunidades vizinhas.
"A gente soube dessa parede aqui dentro da comunidade e a gente quis trazer isso para dentro do projeto também, que tem uma referência local, onde um dos moradores fez essa parede junto com as crianças da comunidade. Fez uma pequena geração de economia, porque ele envolveu as crianças e pagava com pipas", explicou Winy Fabiano, produtora de programação do Movimento Cidade, que mora no Morro do Alagoano, vizinho do Cabral, mas que quando soube da ideia também resolveu participar.
E os adolescentes que colocaram a mão na massa ficaram felizes com o resultado. "É muito gratificante saber que você participou disso, que você ajudou. Foi muita gente que ajudou mesmo. Acho muito lindo", diz Thamires Lorrana Brito de Oliveira, violinista do instituto.
Mirante do Cabral, em Vitória, é revitalizado pelas mãos dos próprios moradores
Mirante do Cabral, em Vitória, é revitalizado pelas mãos dos próprios moradores Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Auxiliar de serviços gerais e moradora do bairro há 30 anos, Sheila Assis Vieira Rodrigues também foi voluntária na revitalização do mirante junto com a turma do Instituto Serenata da Favela.
"Sentar aqui nesse lugar e ter essa visão maravilhosa é um privilégio muito grande", disse.
Com informações do g1ES

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