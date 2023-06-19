Carro invade obra do viaduto de Carapina após motorista dormir ao volante na Serra

Carro foi parar dentro dos andaimes das obras do viaduto de Carapina, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Um motorista de 21 anos, que trabalha com viagens por aplicativo, dormiu ao volante e acabou causando um acidente em que o carro que ele dirigia foi parar dentro dos andaimes das obras no viaduto de Carapina, na Serra . Segundo informações da Guarda Municipal da Serra, o acidente aconteceu por volta das 5h40 desta segunda-feira (19), quando o jovem seguia no sentido Vitória-Serra. O trecho da BR 101, onde os veículos passam, não foi afetado, uma vez que o carro foi parar no espaço em obras.

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que o motorista dormiu ao volante, provocando o acidente. Ele teve apenas ferimentos leves e foi atendido no local pelo Samu.

Até as 8h15 desta segunda (19), o veículo, modelo Ford Ka, permanecia no local do acidente. Imagens feitas pelo fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros mostram que o carro ficou com a frente destruída. Alguns andaimes foram atingidos e chegaram a ser entortados.

Acidente acaba com carro dentro de andaimes em Carapina, na Serra

E o trânsito no local?

O carro em que o motorista de aplicativo estava atingiu os ferros das obras do Viaduto de Carapina, na Serra. O trecho da BR 101 que serve de ligação entre os municípios de Vitória e Serra não sofreu qualquer alteração. Portanto, o trânsito, a princípio, não seria afetado pelo acidente ocorrido no início da manhã.

Trânsito lento em Carapina, na Serra, três horas após o acidente Crédito: Reprodução | Google Maps

Mas como constatou a reportagem da TV Gazeta, muitos motoristas que passam pelo local reduziam a velocidade para ver o que tinha acontecido. A redução na velocidade acabou impactando o trânsito, causando lentidão na Rodovia das Paneleiras. O local é alvo de reclamações diárias pelo trânsito, independente de acidentes. Às 10h, não havia mais trânsito no local.

Acidente não afetou obra do Viaduto de Carapina, informa secretaria

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que a obra segue seu cronograma, sem paralisação das atividades. O acidente não afetou a estrutura do viaduto, que já está pronto, de acordo com a Semobi. Com a conclusão da etapa de concretagem e protensão do viaduto, os andaimes suportes começaram a ser retirados na semana passada. A previsão é que a inauguração do Complexo Viário de Carapina aconteça no mês de julho.

"Os andaimes suportes já estavam sendo retirados desde a última semana e não serão repostos. Os trabalhos seguem com a pavimentação do viaduto, sua calçada e ciclovia, bem como instalação da iluminação. Além disso, estão em andamento as obras dos demais equipamentos que serão entregues junto ao viaduto, como praças, calçadas, pista de skate e ciclovia", informou ainda a Semobi.