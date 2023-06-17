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Acidente em Vitória

Motorista bate em carros parados e um deles atropela mulher na Praia do Canto

Colisão aconteceu por volta de 14h na Rua Aleixo Netto e, com impacto da batida, um dos carros atingidos, que estava estacionado, atropelou uma senhora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2023 às 18:36

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 18:36

Acidente na Rua Aleixo Netto, em Vitória
Acidente na Rua Aleixo Netto, em Vitória Crédito: Kaique Dias
Um motorista em alta velocidade perdeu o controle do carro e bateu em outros quatro veículos que estavam estacionados na Praia do Canto, em Vitória, na tarde deste sábado (17). Com o impacto, um dos automóveis atingidos acabou atropelando uma senhora que passava na calçada da rua Aleixo Neto, onde ocorreu o acidente. De acordo com a Polícia Militar, o condutor estava com a carteira de habilitação cassada e também ficou ferido. Ele não foi identificado.
A reportagem da TV Gazeta apurou no local da colisão que o motorista dirigia um Land Rover Discovery e, quando fez a rotatória em alta velocidade, perdeu o controle da direção do veículo. No carro, além do motorista, havia uma mulher.
Na batida, o condutor atingiu um Volkswagen Gol e um Volvo, que teve o eixo quebrado com a batida e, com o impacto, acabou subindo na calçada atingindo uma mulher e atingiu outros dois carros. O condutor do veículo causador do acidente e a carona sofreram ferimentos leves e foram levados a um hospital. A pedestre atingida também foi socorrida consciente e levada a uma unidade hospitalar. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos três.
Segundo a Polícia Militar, o motorista da Land Rover Discovery foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.
O condutor contou à equipe do Batalhão de Trânsito (BPTran) que teve uma discussão, ficou nervoso e acabou perdendo o controle do veículo. Ainda segundo a PM, por enquanto, o condutor está sob escolta no hospital, em atendimento médico.
Ele será levado ao Departamento Médico-Legal (DML) para realizar o teste toxicológico. Durante o desenrolar da ocorrência, caso surja alguma razão que, legalmente, exija a prisão do condutor, as providências necessárias serão adotadas.
A Secretaria de Segurança Urbana (Semsu) disse que a Guarda Civil Municipal de Vitória esteve no local do acidente, isolando a área e prestando os primeiros socorros às vítimas. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar assumiu a ocorrência. A via já foi totalmente liberada no local.

Motorista liberado

A Polícia Civil informou, em nota, que nenhuma ocorrência relacionada à batida foi entregue na Delegacia de Vitória. A Polícia Militar, por sua vez, explicou que o condutor estava sob escolta enquanto os militares apuravam todos os dados da ocorrência e mantinham contato com as vítimas para verificar se elas queriam representar contra o condutor. Como nenhuma delas demonstrou interesse, não houve mais a necessidade da escolta por parte da corporação e o motorista foi liberado. 
*Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta.

Acidente na Praia do Canto

Atualização

18/06/2023 - 12:39
Polícia Militar explicou que ninguém quis representar contra o motorista que provocou a batida e não houve mais a necessidade de escoltá-lo. 

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Atualização

17/06/2023 - 8:57
Após a publicação da reportagem, a Polícia Militar informou que o motorista que provocou o acidente estava com a carteira de habilitação cassada. A informação foi acrescentada à reportagem. 

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Acidente Praia do Canto Vitória (ES)
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