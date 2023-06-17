Motorista bate em carros parados e um deles atropela mulher na Praia do Canto

Acidente na Rua Aleixo Netto, em Vitória Crédito: Kaique Dias

Um motorista em alta velocidade perdeu o controle do carro e bateu em outros quatro veículos que estavam estacionados na Praia do Canto, em Vitória, na tarde deste sábado (17). Com o impacto, um dos automóveis atingidos acabou atropelando uma senhora que passava na calçada da rua Aleixo Neto, onde ocorreu o acidente. De acordo com a Polícia Militar, o condutor estava com a carteira de habilitação cassada e também ficou ferido. Ele não foi identificado.

A reportagem da TV Gazeta apurou no local da colisão que o motorista dirigia um Land Rover Discovery e, quando fez a rotatória em alta velocidade, perdeu o controle da direção do veículo. No carro, além do motorista, havia uma mulher.

Na batida, o condutor atingiu um Volkswagen Gol e um Volvo, que teve o eixo quebrado com a batida e, com o impacto, acabou subindo na calçada atingindo uma mulher e atingiu outros dois carros. O condutor do veículo causador do acidente e a carona sofreram ferimentos leves e foram levados a um hospital. A pedestre atingida também foi socorrida consciente e levada a uma unidade hospitalar. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos três.

Segundo a Polícia Militar, o motorista da Land Rover Discovery foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.

O condutor contou à equipe do Batalhão de Trânsito (BPTran) que teve uma discussão, ficou nervoso e acabou perdendo o controle do veículo. Ainda segundo a PM, por enquanto, o condutor está sob escolta no hospital, em atendimento médico.

Ele será levado ao Departamento Médico-Legal (DML) para realizar o teste toxicológico. Durante o desenrolar da ocorrência, caso surja alguma razão que, legalmente, exija a prisão do condutor, as providências necessárias serão adotadas.

A Secretaria de Segurança Urbana (Semsu) disse que a Guarda Civil Municipal de Vitória esteve no local do acidente, isolando a área e prestando os primeiros socorros às vítimas. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar assumiu a ocorrência. A via já foi totalmente liberada no local.

Motorista liberado

A Polícia Civil informou, em nota, que nenhuma ocorrência relacionada à batida foi entregue na Delegacia de Vitória. A Polícia Militar, por sua vez, explicou que o condutor estava sob escolta enquanto os militares apuravam todos os dados da ocorrência e mantinham contato com as vítimas para verificar se elas queriam representar contra o condutor. Como nenhuma delas demonstrou interesse, não houve mais a necessidade da escolta por parte da corporação e o motorista foi liberado.

*Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta.

Acidente na Praia do Canto

Atualização Polícia Militar explicou que ninguém quis representar contra o motorista que provocou a batida e não houve mais a necessidade de escoltá-lo.