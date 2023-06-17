Motoristas disputam racha no Centro de Vitória e causam acidente

Uma disputa de racha – corrida para disputar velocidade – entre dois motoristas terminou em acidente no Centro de Vitória , na madrugada deste sábado (17). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar , os condutores confirmaram aos policiais que haviam ingerido bebida alcoólica. Ninguém ficou ferido.

Segundo o registro da PM, a corporação foi atender à ocorrência e constatou que um dos veículos seguia pela Avenida Jerônimo Monteiro, quando perdeu o controle e se chocou contra a porta de uma loja. Porém, os militares foram informados que havia um segundo veículo e que se tratava de um racha. O fato teria sido flagrado pelas câmeras da Guarda Municipal de Vitória,

O segundo carro estava a poucos metros do local e teria sido abordado por outra viatura da PM, que constatou avarias no pára-choque traseiro. De acordo com o condutor, elas seriam provenientes da colisão com o veículo que colidiu contra a loja.

Os dois condutores admitiram ter feito uso de bebida alcoólica e se recusaram a fazer o teste do etilômetro. Segundo a PM, eles também não apresentavam sinais suficientes para realização do exame de constatação da capacidade psicomotora, tendo apenas odor etílico.

Os dois motoristas foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória e multados por recusa do teste de bafômetro e pela disputa de corrida em via pública.

A Polícia Civil informou que os suspeitos, de 30 e 34 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foram autuados em flagrante por participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

O suspeito de 34 anos também foi autuado por deixar, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública.

Foi arbitrada uma fiança, estipulada pela autoridade policial e os suspeitos foram liberados para responder o processo em liberdade, após realizarem o pagamento. O valor não foi informado pela Polícia Civil.