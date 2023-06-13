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Colisão

Motorista fica preso às ferragens de carreta após acidente em Cachoeiro

Acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e uma moto ocorreu na localidade de Santa Rosa,  na manhã desta terça-feira (13).
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

13 jun 2023 às 09:17

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 09:17

Acidente envolvendo duas carretas deixa pessoa presa às ferragens em Cachoeiro
Acidente foi na região de Santa Rosa, em Cachoeiro. Crédito: Vivia Lima
Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e uma moto deixou o motorista de um da carreta preso às ferragens em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (13). A colisão ocorreu na ES 164, na altura da localidade de Santa Rosa, e a vítima já foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.
A ocorrência foi registrada por volta de 7h. De acordo com informações da repórter Vivia Lima, da TV Gazeta Sul, foram três veículos envolvidos: um caminhão, uma carreta e uma moto. O pai de uma das vítimas, que estava na moto, relatou que o caminhão teria freado, obrigando o motociclista a frear também.
Uma carreta que vinha logo atrás perdeu o controle ao tentar desviar e foi em direção à área de acostamento da rodovia. As duas pessoas que estavam na motocicleta não tiveram ferimentos graves, mas foram socorridos ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O condutor da carreta, que chegou a ficar preso às ferragens, foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e também foi conduzido à unidade. Não há informações sobre o motorista do caminhão.

Acidente deixa pessoa presa às ferragens em Cachoeiro

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