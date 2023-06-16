Acidente mata motorista de ônibus e deixa mais de 10 feridos na BR 101 no ES

Os dois motoristas ficaram presos às ferragens. Crédito: Divulgação/CBMES

Um acidente envolvendo um ônibus de viagem e um caminhão matou o motorista do coletivo e deixou pelo menos 15 pessoas feridas – 14 passageiros e o condutor do outro veículo. A colisão ocorreu no km 402,9 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (16). Informações preliminares da PRF indicaram que a colisão frontal foi provocada por uma ultrapassagem proibida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus de viagem que havia saído da Bahia colidiu frontalmente com o caminhão. Algumas vítimas foram socorridas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do ônibus morreu no local e o condutor do caminhão ficou gravemente ferido. Ambos ficaram presos às ferragens dos veículos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Homem morre e 14 pessoas ficam feridas em acidente com ônibus de viagem na BR 101

Procurado pela reportagem, a assessoria do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim informou que oito ocupantes do acidente deram entrada no pronto-socorro da unidade e estão sendo atendidas nesta sexta-feira (16). Do total, quatro já tiveram alta e quatro continuam internadas, sendo duas na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) — o motorista do caminhão e um passageiro do ônibus.

De acordo com a PRF, o ônibus de viagem havia saído de Ilhéus, na Bahia, e seguia em direção ao Rio de Janeiro. Além dos feridos, outros 11 passageiros estavam no coletivo, mas saíram ilesos. Eles foram assistidos e seguiram viagem em outro veículo.

O acidente foi registrado próximo a uma praça de pedágio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou totalmente interditada entre 1h51 e 4h40 da madrugada desta sexta-feira. Após esse horário, o trânsito passou a fluir em sistema de pare-siga. A pista foi totalmente liberada a partir das 9h.