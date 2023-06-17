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Jerônimo Monteiro

Motorista perde controle do carro, bate em árvore e morre no Sul do ES

Imagens do veículo no local do acidente mostram a dimensão do impacto; o veículo ficou totalmente destruído
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

17 jun 2023 às 11:54

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 11:54

Com o impacto da batida, o motorista do carro (em destaque) morreu no local
Com o impacto da batida, o motorista do carro, Vinicius da Silva Gomes, 45, (em destaque) morreu no local Crédito: Polícia Militar - Arquivo Pessoal
O motorista de um carro identificado como Vinicius da Silva Gomes, 45 anos, morreu na noite desta sexta-feira (16), após perder o controle do veículo que dirigia e bater em uma árvore na rodovia BR 482, zona rural de Jerônimo Monteiro, Sul do Estado.  Imagens de redes sociais mostram que Vinicius trabalhava como caminhoneiro. 
De acordo com a Polícia Militar, o condutor dirigia na via sentido Cachoeiro de ItapemirimAlegre, quando, na altura da parada Cristal, próximo ao município de Jerônimo Monteiro, perdeu o controle e colidiu contra a árvore do lado contrário da pista. 
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Vinicius foi a óbito no local. A Polícia Civil foi acionada. 
Imagens do carro no local do acidente, enviadas à reportagem, mostram a dimensão do impacto. O veículo ficou totalmente destruído. 
Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 20h32. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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