Motorista perde controle do carro, bate em árvore e morre no Sul do ES

O motorista de um carro identificado como Vinicius da Silva Gomes, 45 anos, morreu na noite desta sexta-feira (16), após perder o controle do veículo que dirigia e bater em uma árvore na rodovia BR 482, zona rural de Jerônimo Monteiro, Sul do Estado. Imagens de redes sociais mostram que Vinicius trabalhava como caminhoneiro.
De acordo com a Polícia Militar, o condutor dirigia na via sentido Cachoeiro de Itapemirim–Alegre, quando, na altura da parada Cristal, próximo ao município de Jerônimo Monteiro, perdeu o controle e colidiu contra a árvore do lado contrário da pista.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Vinicius foi a óbito no local. A Polícia Civil foi acionada.
Imagens do carro no local do acidente, enviadas à reportagem, mostram a dimensão do impacto. O veículo ficou totalmente destruído.
Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 20h32. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.