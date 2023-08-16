Quem era motorista que morreu ao cair de ponte na BR 101, em Fundão

Gilberto Alves tinha 30 anos e trabalhava como motorista de caminhão de uma rede de supermercados Crédito: Arquivo pessoal

Alegre e de bem com a vida. Assim era visto por amigos o motorista de caminhão que morreu em um trágico acidente em Fundão, nesta quarta-feira (16). Gilberto Alves de Souza tinha 30 anos e caiu de uma ponte com o veículo que dirigia na BR 101. Ele ficou preso dentro da cabine, submersa no Rio Timbuí. Câmeras de segurança capturaram o exato momento do acidente, cujas causas ainda são desconhecidas. Veja abaixo:

O gerente de operações do Supermercado Casagrande em Viana, Aguinel Vicente, informou que Gilberto trabalhava na rede havia cerca de oito meses. Ele atuava no setor de hortifrúti e foi pela manhã até o município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, descarregar mercadorias. "A família dele está no local do acidente. Todos sentindo muito. Situação muito triste", desabafou.

Um colega do motorista — que não quis se identificar, mas também é caminhoneiro — contou à reportagem que a vítima retornava para a Grande Vitória quando o acidente ocorreu. "Gilberto era uma pessoa de bem com a vida, sorridente e adorava a profissão", lembrou.

PRF divulgou foto da vítima Gilberto Alves Crédito: Reprodução | PRF

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a vítima morava em Viana e tinha a habilitação necessária para dirigir o veículo. "Gilberto era habilitado para veículos pesados, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria D desde 2021, apto para transporte remunerado e estava em dia com exame toxicológico (item obrigatório para a categoria da CNH)", reforçou a corporação.

No asfalto da BR 101 não havia marcas de frenagens, segundo a corporação.