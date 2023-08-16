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Quem era motorista que morreu ao cair de ponte na BR 101, em Fundão

Homem de 30 anos dirigia um caminhão-baú quando caiu de estrutura dentro do Rio Timbuí. A cabine ficou submersa e a vítima presa nela
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

16 ago 2023 às 16:51

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 16:51

Gilberto Alves tinha 30 anos e trabalhava como motorista de caminhão de uma rede de supermercados Crédito: Arquivo pessoal
Alegre e de bem com a vida. Assim era visto por amigos o motorista de caminhão que morreu em um trágico acidente em Fundão, nesta quarta-feira (16). Gilberto Alves de Souza tinha 30 anos e caiu de uma ponte com o veículo que dirigia na BR 101. Ele ficou preso dentro da cabine, submersa no Rio Timbuí. Câmeras de segurança capturaram o exato momento do acidente, cujas causas ainda são desconhecidas. Veja abaixo:
O gerente de operações do Supermercado Casagrande em Viana, Aguinel Vicente, informou que Gilberto trabalhava na rede havia cerca de oito meses. Ele atuava no setor de hortifrúti e foi pela manhã até o município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo,  descarregar mercadorias. "A família dele está no local do acidente. Todos sentindo muito. Situação muito triste", desabafou.
Um colega do motorista — que não quis se identificar, mas também é caminhoneiro — contou à reportagem que a vítima retornava para a Grande Vitória quando o acidente ocorreu. "Gilberto era uma pessoa de bem com a vida, sorridente e adorava a profissão", lembrou.
Gilberto Alves, de 30 anos
PRF divulgou foto da vítima Gilberto Alves Crédito: Reprodução | PRF
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima morava em Viana e tinha a habilitação necessária para dirigir o veículo. "Gilberto era habilitado para veículos pesados, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria D desde 2021, apto para transporte remunerado e estava em dia com exame toxicológico (item obrigatório para a categoria da CNH)", reforçou a corporação.
No asfalto da BR 101 não havia marcas de frenagens, segundo a corporação. 

Homem morre após caminhão cair em rio na BR 101, em Fundão

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