Acidente com motos deixa quatro pessoas feridas na Rodovia Serafim Derenzi

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas na Rodovia Serafim Derenzi, altura do bairro Nova Palestina, em Vitória, na noite de domingo (13).
De acordo com a Polícia Militar, três homens, um de 30 e outros de 32, e uma mulher de 22 anos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Todos foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, no bairro Forte São João.
Em vídeos que circularam pelas redes sociais (confira acima), é possível ver o momento em que as motos colidem. Em seguida, as imagens mostram uma grande concentração de pessoas em volta dos feridos, enquanto eles são atendidos pelas equipes do Samu.
Ainda segundo a PM, "nenhuma irregularidade foi constatada quanto às documentações dos veículos ou condutores, que não tiveram condições de realizar o teste do bafômetro".