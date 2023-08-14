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Em Vitória

Acidente com motos deixa quatro pessoas feridas na Rodovia Serafim Derenzi

Vítimas têm entre 22 e 32 anos e foram levadas em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 ago 2023 às 14:38

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 14:38

Quatro pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas na Rodovia Serafim Derenzi, altura do bairro Nova Palestina, em Vitória, na noite de domingo (13). 
De acordo com a Polícia Militar, três homens, um de 30 e outros de 32, e uma mulher de 22 anos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Todos foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, no bairro Forte São João.
Em vídeos que circularam pelas redes sociais (confira acima), é possível ver o momento em que as motos colidem. Em seguida, as imagens mostram uma grande concentração de pessoas em volta dos feridos, enquanto eles são atendidos pelas equipes do Samu.
Quatro ficam feridos em acidente com motos na Rodovia Serafim Derenzi
Quatro ficam feridos em acidente com motos na Rodovia Serafim Derenzi Crédito: Leitor | A Gazeta
Ainda segundo a PM, "nenhuma irregularidade foi constatada quanto às documentações dos veículos ou condutores, que não tiveram condições de realizar o teste do bafômetro".

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