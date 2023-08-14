Motociclista morre em acidente com carro em Afonso Cláudio

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo o veículo que ele pilotava e um carro na manhã desta segunda-feira (14), na altura da localidade de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que a batida aconteceu por volta de 7h20.
As causas do acidente não foram informadas, porque, segundo os militares, a ocorrência estava ainda em andamento. O motociclista teve morte confirmada no local do fato e a perícia foi acionada.
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta de 8h e o corpo da vítima, que não teve nome e idade divulgados, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.