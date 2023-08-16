Mulher morre em acidente de moto na BR 262 em Marechal Floriano

Uma mulher de 29 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ela estava pilotando e uma caminhonete na BR 262, em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo. A colisão ocorreu na noite desta terça-feira (15), no km 53, sentido Venda Nova do Imigrante. Segundo o site Montanhas Capixabas, a vítima, identificada como Luana Schaefer Trabach, era moradora de Santa Luzia, na região de Aracê, Domingos Martins,
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Luana colidiu frontalmente com a caminhonete, que estava no sentido contrário, por volta de 20h20. O condutor do outro veículo, um homem de 65 anos, não se feriu.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência de colisão com morte no Centro de Marechal Floriano. O corpo de Luana foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.