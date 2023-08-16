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Região Serrana

Mulher morre em acidente de moto na BR 262 em Marechal Floriano

Vítima, de 29 anos, estava pilotando a moto quando teria batido contra uma caminhonete na noite de terça-feira (15), segundo relatos à PRF
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

16 ago 2023 às 11:08

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 11:08

Luana Schaefer Trabach morreu em acidente de moto em Marechal Floriano
Luana Schaefer Trabach morreu em acidente de moto em Marechal Floriano Crédito: Foto leitor | Reprodução | Site Montanhas Capixabas
Uma mulher de 29 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ela estava pilotando e uma caminhonete na BR 262, em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo. A colisão ocorreu na noite desta terça-feira (15), no km 53, sentido Venda Nova do Imigrante.  Segundo o site Montanhas Capixabas, a vítima, identificada como Luana Schaefer Trabach, era moradora de Santa Luzia, na região de Aracê, Domingos Martins,
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Luana colidiu frontalmente com a caminhonete, que estava no sentido contrário, por volta de 20h20. O condutor do outro veículo, um homem de 65 anos, não se feriu. 
A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência de colisão com morte no Centro de Marechal Floriano. O corpo de Luana foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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