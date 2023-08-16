Mulher morre em acidente de moto na BR 262 em Marechal Floriano

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Luana colidiu frontalmente com a caminhonete, que estava no sentido contrário, por volta de 20h20. O condutor do outro veículo, um homem de 65 anos, não se feriu.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência de colisão com morte no Centro de Marechal Floriano. O corpo de Luana foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.