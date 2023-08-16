Caminhão cai de ponte em grave acidente na BR 101, em Fundão

Um caminhão-baú caiu de uma ponte na BR 101, em Fundão, por volta das 11 horas desta quarta-feira (16). O veículo ficou parcialmente submerso nas águas do Rio Timbuí, e o motorista preso à cabine. Apesar de o resgate ter sido acionado, Gilberto Alves, de 30 anos, acabou morrendo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu no quilômetro 239,8. Às 13h30, o trânsito seguia em apenas uma faixa da rodovia. Aproximadamente cinco horas e meia depois, às 19h, houve a liberação completa das pistas.

IMAGEM IMPRESSIONANTE

Câmeras de segurança capturaram o exato momento do acidente. Nas imagens, é possível ver quando o caminhão bate na mureta da ponte e cai no rio. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

DIFICULDADE PARA RETIRAR CORPO

Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas não conseguiu retirar o corpo do motorista, que ficou preso à cabine do caminhão e submerso. A assessoria da corporação chegou a divulgar que Gilberto havia sido retirado e entregue à Polícia Civil, mas depois corrigiu a informação: "A ocorrência está em andamento".

Gilberto Alves, de 30 anos, morto em acidente em Fundão Crédito: Reprodução

O repórter-fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, esteve no local e narrou sobre a dificuldade que os profissionais de resgate estão tendo para remover o corpo do caminhoneiro. A nova opção da equipe foi tentar remover o caminhão do rio para que a vítima fosse retirada das ferragens. Por volta das 15 horas, um veículo da Eco101 com cabo maior chegou ao local para tentar auxiliar no trabalho de içamento do caminhão.

A concessionária que administra a BR 101 informou que para o atendimento foram acionados imediatamente recursos que chegaram ao local minutos depois do acidente. Às 18h10, o guincho da concessionária permanecia no local para o içamento do caminhão.

De acordo com a PRF, por volta das 19h, o veículo foi retirado do rio e liberado para o proprietário.

RELATO DE UM AMIGO

Um amigo de Gilberto — que não quis se identificar, mas também é caminhoneiro — contou que a vítima retornava de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e que o caminhão, que é de uma rede de supermercados, estava sem carga. "Gilberto era uma pessoa de bem com a vida, sorridente e adorava a profissão", lembrou.

Homem morre após caminhão cair em rio na BR 101, em Fundão

Correção A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que o corpo de Gilberto havia sido retirado da cabine por uma equipe de mergulho, mas depois corrigiu a informação: "ocorrência em andamento". O texto foi corrigido.