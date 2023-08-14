Após protestos contra acidentes, obras na BR 259 em Colatina são anunciadas

A promessa é de que, no prazo de 60 dias, o órgão finalize a nova sinalização vertical, os redutores de velocidade e quebra-molas, e o fechamento do acesso central da rotatória no bairro Morada do Sol, fazendo com que os veículos contornem as laterais da pista para continuar seguindo na BR 259.

Cruzes e caixão

Em um dos últimos protestos, que foi realizado no início do mês de agosto, moradores colocaram cruzes e um caixão no local, alegando que a imprudência de alguns motoristas, associada à falta de sinalização adequada, tem provocado muitos acidentes no trecho da rodovia.