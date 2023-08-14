Após protestos contra acidentes, obras na BR 259 em Colatina são anunciadas

Após os recentes protestos dos moradores contra os constantes acidentes no trevo da BR 259, que fica em uma das rodovias mais movimentadas de Colatina, no Noroeste do Estado, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Romeu Scheibe, anunciou, em uma reunião realizada nesta segunda-feira (14) no auditório do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), o início das obras no trecho.
A promessa é de que, no prazo de 60 dias, o órgão finalize a nova sinalização vertical, os redutores de velocidade e quebra-molas, e o fechamento do acesso central da rotatória no bairro Morada do Sol, fazendo com que os veículos contornem as laterais da pista para continuar seguindo na BR 259.
Cruzes e caixão
Em um dos últimos protestos, que foi realizado no início do mês de agosto, moradores colocaram cruzes e um caixão no local, alegando que a imprudência de alguns motoristas, associada à falta de sinalização adequada, tem provocado muitos acidentes no trecho da rodovia.
Ao redor do trecho, estão localizados vários bairros da cidade, como o Morada do Sul, São Marcos e região, além de pontos de ônibus e empresas, o que aumenta o fluxo de carros e pessoas na região.