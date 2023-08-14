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Noroeste do ES

Após protestos contra acidentes, obras na BR 259 em Colatina são anunciadas

Segundo superintendente do DNIT, obras serão finalizadas em um prazo de 60 dias; população reivindicava a intervenção no trecho
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

14 ago 2023 às 18:13

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 18:13

Após os recentes protestos dos moradores contra os constantes acidentes no trevo da BR 259, que fica em uma das rodovias mais movimentadas de Colatina, no Noroeste do Estado, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Romeu Scheibe, anunciou, em uma reunião realizada nesta segunda-feira (14) no auditório do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), o início das obras no trecho. 
A promessa é de que, no prazo de 60 dias, o órgão finalize a nova sinalização vertical, os redutores de velocidade e quebra-molas, e o fechamento do acesso central da rotatória no bairro Morada do Sol, fazendo com que os veículos contornem as laterais da pista para continuar seguindo na BR 259. 

Cruzes e caixão

Em um dos últimos protestos, que foi realizado no início do mês de agosto, moradores colocaram cruzes e um caixão no local, alegando que a imprudência de alguns motoristas, associada à falta de sinalização adequada, tem provocado muitos acidentes no trecho da rodovia. 
Ao redor do trecho, estão localizados vários bairros da cidade, como o Morada do Sul, São Marcos e região, além de pontos de ônibus e empresas, o que aumenta o fluxo de carros e pessoas na região.

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