Serra promete saltar de 72 para 256 km de ciclovias até 2024; veja locais

A Prefeitura da Serra anunciou que vai expandir a atual malha cicloviária de 72 quilômetros, distribuídas em ciclovias e ciclofaixas, para 256 quilômetros até 2024.
Pelo menos seis pontos da cidade já recebem obras, segundo a administração municipal. Outros estão em fase de drenagem do terreno ou ainda em projeto, para alcançar a extensão prometida.
Estão sendo construídas ciclovias nos seguintes trechos:
- Avenida Norte Sul, em frente ao Terminal de Laranjeiras;
- Trecho entre Belverde e Eurico Salles, na BR 101;
- Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no trecho compreendido da rotatória do Hospital Dório Silva à rotatória da Viminas;
- Avenida Copacabana, com a duplicação da ciclovia já existente;
- Contorno de Jacaraípe, do trecho entre a avenida São Paulo e o bairro Areia Br.
Serra Dourada II e Portal de Jacaraípe
Além dessas estruturas em construção, uma ciclovia com mais de 8 km vai interligar os bairros Serra Dourada II e Portal de Jacaraípe. A ciclofaixa será integrada a outra que já existe na avenida Talma Rodrigues Ribeiro.
A via começa na Avenida Brasília, em Serra Dourada. O trajeto segue pelas avenidas Belo Horizonte e Jacaraípe até o trevo da Audifax Barcelos Neves. Desse ponto, segue para a Rodovia Contorno de Jacaraípe até o Terminal de Jacaraípe.
A construção dessa ciclovia é uma parceria do governo do Estado com a Prefeitura da Serra e a previsão é que esteja concluída no final deste ano.
No momento, a obra está em fase de drenagem. Com essas obras, o município atingirá 100 quilômetros de rodovia até o fim deste ano.
Próximos projetos
Outras ciclovias e ciclofaixas estão projetadas e serão entregues para que a Serra chegue aos 256 quilômetros de anel cicloviário até o ano que vem. Essas construções serão distribuídas em diversos bairros do município, como Porto Canoa, Serra Dourada II, Laranjeiras, Civit I, Balneário de Carapebus, Nova Almeida, Cidade Pomar e outros.