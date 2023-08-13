Serra promete saltar de 72 para 256 km de ciclovias até 2024; veja locais

Na Rotatório Ó, falta de ciclovia deixa ciclistas em risco Crédito: Fernando Madeira

Prefeitura da Serra anunciou que vai expandir a atual malha cicloviária de 72 quilômetros, distribuídas em ciclovias e ciclofaixas, para 256 quilômetros até 2024.

Pelo menos seis pontos da cidade já recebem obras, segundo a administração municipal. Outros estão em fase de drenagem do terreno ou ainda em projeto, para alcançar a extensão prometida.

Estão sendo construídas ciclovias nos seguintes trechos:

Avenida Norte Sul, em frente ao Terminal de Laranjeiras;

Trecho entre Belverde e Eurico Salles, na BR 101;

Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no trecho compreendido da rotatória do Hospital Dório Silva à rotatória da Viminas;

Avenida Copacabana, com a duplicação da ciclovia já existente;

Contorno de Jacaraípe, do trecho entre a avenida São Paulo e o bairro Areia Br.



Serra Dourada II e Portal de Jacaraípe

Além dessas estruturas em construção, uma ciclovia com mais de 8 km vai interligar os bairros Serra Dourada II e Portal de Jacaraípe. A ciclofaixa será integrada a outra que já existe na avenida Talma Rodrigues Ribeiro.

A via começa na Avenida Brasília, em Serra Dourada. O trajeto segue pelas avenidas Belo Horizonte e Jacaraípe até o trevo da Audifax Barcelos Neves. Desse ponto, segue para a Rodovia Contorno de Jacaraípe até o Terminal de Jacaraípe.

A construção dessa ciclovia é uma parceria do governo do Estado com a Prefeitura da Serra e a previsão é que esteja concluída no final deste ano.

No momento, a obra está em fase de drenagem. Com essas obras, o município atingirá 100 quilômetros de rodovia até o fim deste ano.

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