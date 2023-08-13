Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Serra promete saltar de 72 para 256 km de ciclovias até 2024; veja locais

Seis pontos da cidade já recebem obras, e a estimativa é que somem 100 km ainda neste ano. Outras estão ainda em fase de projeto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2023 às 19:30

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 19:30

Na Rotatório Ó, da Serra, falta de ciclovia deixa ciclistas em risco
Na Rotatório Ó, falta de ciclovia deixa ciclistas em risco Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura da Serra anunciou que vai expandir a atual malha cicloviária de 72 quilômetros, distribuídas em ciclovias e ciclofaixas, para 256 quilômetros até 2024. 
Pelo menos seis pontos da cidade já recebem obras, segundo a administração municipal. Outros estão em fase de drenagem do terreno ou ainda em projeto, para alcançar a extensão prometida. 
Estão sendo construídas ciclovias nos seguintes trechos:
  • Avenida Norte Sul, em frente ao Terminal de Laranjeiras;
  • Trecho entre Belverde e Eurico Salles, na BR 101;
  • Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no trecho compreendido da rotatória do Hospital Dório Silva à rotatória da Viminas;
  • Avenida Copacabana, com a duplicação da ciclovia já existente;
  • Contorno de Jacaraípe, do trecho entre a avenida São Paulo e o bairro Areia Br.

Veja Também

Ciclovia no Espírito Santo será a mais alta das capitais brasileiras

Serra Dourada II e Portal de Jacaraípe

Além dessas estruturas em construção, uma ciclovia com mais de 8 km vai interligar os bairros Serra Dourada II e Portal de Jacaraípe. A ciclofaixa será integrada a outra que já existe na avenida Talma Rodrigues Ribeiro.
A via começa na Avenida Brasília, em Serra Dourada. O trajeto segue pelas avenidas Belo Horizonte e Jacaraípe até o trevo da Audifax Barcelos Neves. Desse ponto, segue para a Rodovia Contorno de Jacaraípe até o Terminal de Jacaraípe.
A construção dessa ciclovia é uma parceria do governo do Estado com a Prefeitura da Serra e a previsão é que esteja concluída no final deste ano.
No momento, a obra está em fase de drenagem. Com essas obras, o município atingirá 100 quilômetros de rodovia até o fim deste ano.

Próximos projetos

Outras ciclovias e ciclofaixas estão projetadas e serão entregues para que a Serra chegue aos 256 quilômetros de anel cicloviário até o ano que vem. Essas construções serão distribuídas em diversos bairros do município, como Porto Canoa, Serra Dourada II, Laranjeiras, Civit I, Balneário de Carapebus, Nova Almeida, Cidade Pomar e outros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mobilidade Urbana trânsito Ciclovia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados