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7 truques para fazer apartamentos pequenos parecerem maiores e mais aconchegantes

Especialista reúne estratégias práticas e acessíveis para otimizar espaços compactos sem abrir mão do conforto e da funcionalidade

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 12:12

Portal Edicase

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Publicado em 

27 mai 2026 às 12:12
Escolhas inteligentes na decoração ajudam a transformar apartamentos pequenos em lares acolhedores e funcionais (Imagem: Zastolskiy Victor | Shutterstock)
Escolhas inteligentes na decoração ajudam a transformar apartamentos pequenos em lares acolhedores e funcionais Crédito: Imagem: Zastolskiy Victor | Shutterstock
Os apartamentos compactos já fazem parte da realidade de milhões de brasileiros, especialmente de famílias e jovens que buscam o primeiro imóvel. A boa notícia é que, com escolhas inteligentes de decoração e organização, é possível transformar poucos metros quadrados em ambientes mais confortáveis, funcionais e visualmente amplos. Além de otimizar o espaço, soluções práticas e acessíveis ajudam a criar uma sensação de aconchego sem abrir mão da praticidade no dia a dia.
Segundo Nayara Alves Giroleti, designer de produto da empresa moveleira Madesa, o segredo está em unir praticidade e planejamento. “A principal estratégia é apostar em soluções funcionais e versáteis. Móveis multifuncionais ajudam a otimizar o uso do espaço e ainda reduzem custos”, explica.
A seguir, confira 7 truques para deixar apartamentos pequenos mais amplos, bonitos e aconchegantes!

1. Aposte em móveis multifuncionais

Camas com gavetas, mesas dobráveis, armários aéreos e racks compactos ajudam a aproveitar melhor cada cantinho da casa. Além disso, permitem manter o ambiente organizado sem ocupar espaço desnecessário.

2. Comece pelo essencial

Na hora de mobiliar, o ideal é evitar compras por impulso. A recomendação é montar os ambientes aos poucos, priorizando itens indispensáveis, especialmente na cozinha e no dormitório.

3. Use cores claras para ampliar os ambientes

Tons como off-white , bege, cinza claro e amadeirados suaves ajudam a trazer sensação de amplitude e deixam os ambientes mais leves e acolhedores .

4. Invista em iluminação aconchegante

A iluminação faz diferença em imóveis pequenos. Luzes amareladas e indiretas deixam o ambiente mais confortável e ajudam a criar sensação de bem-estar dentro de casa.
Em apartamentos pequenos, simplicidade e equilíbrio na decoração fazem toda a diferença para criar ambientes leves e organizados (Imagem: Evgeniy Vasilev | Shutterstock)
Em apartamentos pequenos, simplicidade e equilíbrio na decoração fazem toda a diferença para criar ambientes leves e organizados Crédito: Imagem: Evgeniy Vasilev | Shutterstock

5. Evite exageros na decoração

Menos é mais. Ambientes compactos funcionam melhor com layouts simples, móveis proporcionais e poucos objetos decorativos. Isso melhora a circulação e evita sensação de bagunça.

6. Planeje os espaços antes das compras

Antes de escolher os móveis, é importante medir corretamente o ambiente e considerar os eletrodomésticos que serão usados no dia a dia. Isso evita problemas de encaixe e circulação.

7. Plantas e tecidos deixam a casa mais acolhedora

Tapetes, almofadas, cortinas leves e plantas ajudam a trazer conforto visual e deixam o imóvel mais agradável sem exigir grandes investimentos.
Com criatividade, planejamento e escolhas inteligentes, apartamentos pequenos podem se transformar em espaços modernos, funcionais e muito mais confortáveis para a rotina.
Por Fabiola França

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