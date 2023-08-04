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Protesto na BR 259

Contra acidentes, moradores colocam cruzes e caixão em trevo de Colatina

Eles alegam que a imprudência de alguns motoristas, associada à falta de sinalização adequada, tem provocado muitas acidentes no local
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

04 ago 2023 às 18:44

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 18:44

Cansados em pedir por mais segurança no trevo da BR 259, que fica em uma das rodovias mais movimentadas de Colatina, no Noroeste do Estado, moradores colocaram cruzes e um caixão no local na última quinta-feira (5). Eles alegam que a imprudência de alguns motoristas, associada à falta de sinalização adequada, tem provocado muitos acidentes. 
A BR 259 é uma rodovia que liga a cidade de Colatina a Baixo Guandu, também no Noroeste do Estado, e ao leste de Minas Gerais. Ao redor do trecho, estão localizados vários bairros da cidade, pontos de ônibus e empresas, o que aumenta o fluxo de carros e pessoas na região. 
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela via, foram instalados controladores de velocidade e lombadas na rodovia. No entanto, a reportagem da TV Gazeta Noroeste esteve no local no fim da tarde da última quinta-feira (4) e não encontrou nenhum desses elementos no trecho que fica em Colatina. 
O Departamento também disse, em nota, que vai reorganizar o trânsito no trevo, mas não informou nenhum prazo à reportagem. Além disso, o DNIT comunicou que esta desenvolvendo um projeto no local para adequar a capacidade da rodovia. 

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