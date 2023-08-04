Contra acidentes, moradores colocam cruzes e caixão em trevo de Colatina

Cansados em pedir por mais segurança no trevo da BR 259, que fica em uma das rodovias mais movimentadas de Colatina, no Noroeste do Estado, moradores colocaram cruzes e um caixão no local na última quinta-feira (5). Eles alegam que a imprudência de alguns motoristas, associada à falta de sinalização adequada, tem provocado muitos acidentes.
A BR 259 é uma rodovia que liga a cidade de Colatina a Baixo Guandu, também no Noroeste do Estado, e ao leste de Minas Gerais. Ao redor do trecho, estão localizados vários bairros da cidade, pontos de ônibus e empresas, o que aumenta o fluxo de carros e pessoas na região.
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela via, foram instalados controladores de velocidade e lombadas na rodovia. No entanto, a reportagem da TV Gazeta Noroeste esteve no local no fim da tarde da última quinta-feira (4) e não encontrou nenhum desses elementos no trecho que fica em Colatina.
O Departamento também disse, em nota, que vai reorganizar o trânsito no trevo, mas não informou nenhum prazo à reportagem. Além disso, o DNIT comunicou que esta desenvolvendo um projeto no local para adequar a capacidade da rodovia.