Ponte destruída preocupa moradores no interior de Marataízes

Moradores de Marataízes , no Sul do Estado, denunciam a situação da ponte que liga Pontal à Barra de Itapemirim. O vídeo gravado por uma moradora no município mostra buracos na passarela para pedestres, além de problemas na mureta de proteção, colocando em risco quem passa pelo local.

"Nós estamos sofrendo um grande risco [...] Como você vai deixar um filho seu passar em uma ponte dessa sem segurança nenhuma?" Renata Nunes - Moradora de Marataízes

Para a moradora, além de oferecer risco a quem passa pela ponte, que está inserida em um trecho da Rodovia do Sol, a situação também é um risco para as embarcações que passam embaixo da estrutura. “O próprio pescador corre o risco de cair algo na cabeça deles, em cima do barco, e causar uma tragédia também”, relata.

A moradora diz que já acionou a prefeitura e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), mas o problema não foi resolvido. “Não são só moradores de Barra e Pontal que usam essa ponte. Ela é uma ponte utilizada por todo município. É a chegada de Marataízes”, ressalta.