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Em Jardim Laguna

Homem invade igreja, assusta fiéis e vandaliza imagens em Linhares

Caso aconteceu na Igreja Santa Terezinha, na noite da última terça (1°); no momento, acontecia um Grupo de Oração da Renovação Carismática e a Catequese
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

02 ago 2023 às 18:40

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 18:40

Um homem de 25 anos invadiu uma igreja católica no bairro Jardim Laguna, em Linhares, no Norte do Estado, e vandalizou as imagens de uma santa e de um anjo na noite da última terça-feira (1º). No momento, havia cerca de 30 pessoas no local, entre crianças, adolescentes e adultos. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia. 
Aos policiais militares, as pessoas que estavam na Igreja Santa Terezinha, que pertence à Paróquia Santíssima Trindade, da Diocese de Colatina, informaram que, no momento em que o homem invadiu o local, acontecia um Grupo de Oração da Renovação Carismática, além da Catequese. O suspeito entrou nos dois lugares. 
Os fiéis também disseram à Polícia Militar que o homem invadiu, primeiramente, o centro de catequese, que fica anexo à igreja, e, logo depois, ele foi para dentro da Igreja Santa Terezinha. No local, ele quebrou e vandalizou duas imagens: o Rosário da Santa Virgem Maria e um anjo, que teve as asas quebradas. 
Após o fato, o suspeito fugiu, mas foi encontrado por policiais militares nas proximidades da igreja. De acordo com os agentes, durante o momento da abordagem, o homem resistiu, mas foi algemado e levado para a Delegacia Regional de Linhares. 
"É um prejuízo que não tem como você medir, porque, quando é material, você repõe. Mas é um prejuízo da nossa cultura, da espiritualidade, da fé, da nossa tradição"
Padre Maurício Fornanciare - Pároco da Igreja Santa Terezinha
A Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio, qualificado com uso de violência à pessoa ou grave ameaça, e por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Ainda segundo a corporação, o suspeito possuía um mandado de prisão por ameaça e descumprimento de medida protetiva. Ele foi encaminhado para a penitenciária regional de Linhares. 

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