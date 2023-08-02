Homem invade igreja, assusta fiéis e vandaliza imagens em Linhares

Um homem de 25 anos invadiu uma igreja católica no bairro Jardim Laguna, em Linhares , no Norte do Estado, e vandalizou as imagens de uma santa e de um anjo na noite da última terça-feira (1º). No momento, havia cerca de 30 pessoas no local, entre crianças, adolescentes e adultos. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.

Aos policiais militares, as pessoas que estavam na Igreja Santa Terezinha, que pertence à Paróquia Santíssima Trindade, da Diocese de Colatina , informaram que, no momento em que o homem invadiu o local, acontecia um Grupo de Oração da Renovação Carismática, além da Catequese. O suspeito entrou nos dois lugares.

Os fiéis também disseram à Polícia Militar que o homem invadiu, primeiramente, o centro de catequese, que fica anexo à igreja, e, logo depois, ele foi para dentro da Igreja Santa Terezinha. No local, ele quebrou e vandalizou duas imagens: o Rosário da Santa Virgem Maria e um anjo, que teve as asas quebradas.

Após o fato, o suspeito fugiu, mas foi encontrado por policiais militares nas proximidades da igreja. De acordo com os agentes, durante o momento da abordagem, o homem resistiu, mas foi algemado e levado para a Delegacia Regional de Linhares.

"É um prejuízo que não tem como você medir, porque, quando é material, você repõe. Mas é um prejuízo da nossa cultura, da espiritualidade, da fé, da nossa tradição" Padre Maurício Fornanciare - Pároco da Igreja Santa Terezinha