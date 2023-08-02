Mais uma baleia-jubarte é encontrada morta em praia do Norte do ES

Baleia-jubarte encontrada morta em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

Mais uma baleia-jubarte foi encontrada morta no Norte do Espírito Santo. O mamífero, um macho jovem medindo aproximadamente 9,5 metros, apareceu na areia da Praia de Putiri, em Aracruz, na manhã desta quarta-feira (2). Uma equipe do Instituto Orca foi acionada e está atuando no local.

Essa é a terceira baleia encontrada morta em Aracruz neste ano. Em todo o Espírito Santo, o número chega a nove. Segundo o Diretor de Projetos do Instituto Orca, João Marcelo, as mortes desses animais são atribuídas ao aumento da população de baleias. Amostras do mamífero serão coletadas para avaliar as causas.