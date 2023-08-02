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Em praia de Aracruz

Mais uma baleia-jubarte é encontrada morta em praia do Norte do ES

Mamífero, um macho jovem medindo aproximadamente 9,5 metros, apareceu na areia da Praia de Putiri, na manhã desta quarta-feira (2).
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

02 ago 2023 às 13:20

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 13:20

Baleia-jubarte encontrada morta em Aracruz
Baleia-jubarte encontrada morta em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
Mais uma baleia-jubarte foi encontrada morta no Norte do Espírito Santo. O mamífero, um macho jovem medindo aproximadamente 9,5 metros, apareceu na areia da Praia de Putiri, em Aracruz, na manhã desta quarta-feira (2). Uma equipe do Instituto Orca foi acionada e está atuando no local.  

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Essa é a terceira baleia encontrada morta em Aracruz neste ano. Em todo o Espírito Santo, o número chega a nove. Segundo o Diretor de Projetos do Instituto Orca, João Marcelo, as mortes desses animais são atribuídas ao aumento da população de baleias. Amostras do mamífero serão coletadas para avaliar as causas.
A Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz informou que está organizando a destinação correta da carcaça do animal.

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