ES registra mais encalhes de baleias entre os Estados do Brasil em 2023

Uma cena triste de ver: nos últimos dias, apareceram baleias-jubarte encalhadas em praias do Espírito Santo. Segundo dados do Projeto Baleia Jubarte, o litoral capixaba teve seis casos de encalhes de baleias de janeiro a julho deste ano. É o maior número em todos os Estados do Brasil.

Segundo especialista, existe uma explicação para isso acontecer. É nesta época do ano que as baleias-jubartes vão para o litoral de Abrolhos, na Bahia, lugar onde ocorre a maior concentração reprodutiva do mamífero. No caminho, elas podem ficar doentes ou sofrer algum acidente batendo em embarcações, explicou a veterinária Alessandra Vieira, do Projeto Baleia Jubarte.

"Elas estão em migração para o banco de Abrolhos e podem ser acometidas por agentes etiológicos, como bactérias, vírus, fungos, protozoários. Podem bater em alguma embarcação. São diversos motivos (para isso acontecer), como desnutrição, também" Alessandra Vieira - Veterinária do Projeto Baleia Jubarte

No Brasil, foram 21 casos de encalhes de baleias até o dia 24 de julho, segundo o projeto. Confira os números, por Estado:

Rio Grande do Sul - 1

Santa Catarina - 2

Paraná - 1

São Paulo - 2

Rio de Janeiro - 4

Espírito Santo - 6

Bahia - 4

Alagoas - 1