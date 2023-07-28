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ES registra mais encalhes de baleias entre os Estados do Brasil em 2023

Especialista explica que ocorrências têm relação com casos de doenças e possíveis acidentes no mar envolvendo os animais; Norte do Espírito Santo concentra maior parte das ocorrências

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 14:18

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

28 jul 2023 às 14:18
Uma cena triste de ver: nos últimos dias, apareceram baleias-jubarte encalhadas em praias do Espírito Santo. Segundo dados do Projeto Baleia Jubarte, o litoral capixaba teve seis casos de encalhes de baleias de janeiro a julho deste ano. É o maior número em todos os Estados do Brasil.
A maioria dos registros são no Norte do Estado. O último deles foi na praia de Povoação, em Linhares, no início desta semana. Outros recentes ocorreram em AracruzSão Mateus e Conceição da Barra. Teve também uma ocorrência em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.
Segundo especialista, existe uma explicação para isso acontecer. É nesta época do ano que as baleias-jubartes vão para o litoral de Abrolhos, na Bahia, lugar onde ocorre a maior concentração reprodutiva do mamífero. No caminho, elas podem ficar doentes ou sofrer algum acidente batendo em embarcações, explicou a veterinária Alessandra Vieira, do Projeto Baleia Jubarte.
"Elas estão em migração para o banco de Abrolhos e podem ser acometidas por agentes etiológicos, como bactérias, vírus, fungos, protozoários. Podem bater em alguma embarcação. São diversos motivos (para isso acontecer), como desnutrição, também"
Alessandra Vieira - Veterinária do Projeto Baleia Jubarte
No Brasil, foram 21 casos de encalhes de baleias até o dia 24 de julho, segundo o projeto. Confira os números, por Estado:
  • Rio Grande do Sul - 1
  • Santa Catarina - 2
  • Paraná - 1
  • São Paulo - 2
  • Rio de Janeiro - 4
  • Espírito Santo - 6
  • Bahia - 4
  • Alagoas - 1
O Projeto Baleia Jubarte destacou que quem ver uma baleia encalhada, ou na areia da praia, pode comunicar por meio do número 0800-039-5005.

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