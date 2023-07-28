ES registra mais encalhes de baleias entre os Estados do Brasil em 2023

Uma cena triste de ver: nos últimos dias, apareceram baleias-jubarte encalhadas em praias do Espírito Santo. Segundo dados do Projeto Baleia Jubarte, o litoral capixaba teve seis casos de encalhes de baleias de janeiro a julho deste ano. É o maior número em todos os Estados do Brasil.
A maioria dos registros são no Norte do Estado. O último deles foi na praia de Povoação, em Linhares, no início desta semana. Outros recentes ocorreram em Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra. Teve também uma ocorrência em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.
Segundo especialista, existe uma explicação para isso acontecer. É nesta época do ano que as baleias-jubartes vão para o litoral de Abrolhos, na Bahia, lugar onde ocorre a maior concentração reprodutiva do mamífero. No caminho, elas podem ficar doentes ou sofrer algum acidente batendo em embarcações, explicou a veterinária Alessandra Vieira, do Projeto Baleia Jubarte.
"Elas estão em migração para o banco de Abrolhos e podem ser acometidas por agentes etiológicos, como bactérias, vírus, fungos, protozoários. Podem bater em alguma embarcação. São diversos motivos (para isso acontecer), como desnutrição, também"
No Brasil, foram 21 casos de encalhes de baleias até o dia 24 de julho, segundo o projeto. Confira os números, por Estado:
- Rio Grande do Sul - 1
- Santa Catarina - 2
- Paraná - 1
- São Paulo - 2
- Rio de Janeiro - 4
- Espírito Santo - 6
- Bahia - 4
- Alagoas - 1
O Projeto Baleia Jubarte destacou que quem ver uma baleia encalhada, ou na areia da praia, pode comunicar por meio do número 0800-039-5005.