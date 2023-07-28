Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ao desviar de carro

Idosa de bicicleta morre atropelada por carreta no Centro de Aracruz

Segundo a Polícia Militar, Luziete das Graças de Carli, de 73 anos, estava desviando de um carro parado na avenida no momento em que foi atingida pelo veículo
Vinícius Lodi

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 12:29

Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma idosa de 73 anos, que estava de bicicleta, morreu atropelada por uma carreta na Avenida Venâncio Flores, no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, por volta de 10h30 desta sexta-feira (28). Conforme apuração da TV Gazeta com a família de Luziete das Graças de Carli, ela morreu no local do acidente.
Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu após Luziete tentar desviar de um carro que estava parado na pista. O condutor da carreta, após o atropelamento, permaneceu no local para prestar socorro à idosa, mas ela não resistiu aos ferimentos.
Polícia Civil informou que foi acionada e destacou que a ocorrência está em andamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tudo o que aconteceu no show do Guns N’ Roses em Cariacica
Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados