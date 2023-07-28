Idosa de bicicleta morre atropelada por carreta no Centro de Aracruz

Uma idosa de 73 anos, que estava de bicicleta, morreu atropelada por uma carreta na Avenida Venâncio Flores, no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, por volta de 10h30 desta sexta-feira (28). Conforme apuração da TV Gazeta com a família de Luziete das Graças de Carli, ela morreu no local do acidente.
Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu após Luziete tentar desviar de um carro que estava parado na pista. O condutor da carreta, após o atropelamento, permaneceu no local para prestar socorro à idosa, mas ela não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil informou que foi acionada e destacou que a ocorrência está em andamento.