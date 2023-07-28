Homem que deu 2 tiros na cabeça da ex-companheira é preso em Cachoeiro

Um homem de 45 anos, que atirou na cabeça da ex-companheira, de 35 anos, na manhã de quinta-feira (27), no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso por tentativa de feminicídio durante a tarde, no dia do crime, ao tentar fugir das buscas da Polícia Militar. Ele confessou o crime, alegando que foi motivado por ter sido traído pela mulher. O nome dele não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por dois disparos no lado esquerdo do crânio no meio da rua após deixar sua filha com uma babá. A vítima ainda conseguiu pedir socorro até o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC).
A PM informou que a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e segue internada, em estado estável, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI ) do Hospital Santa Casa de Cachoeiro. Policiais foram à unidade e conseguiram ouvir a vítima, que contou aos militares que o autor é seu ex-companheiro.
Homem tentou fugir
Após atirar na cabeça da ex-companheira, o homem de 45 anos fugiu de moto para o distrito de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, para o local de trabalho dele. Na empresa, os militares perguntavam sobre paradeiro dele aos funcionários, quando, em dado momento, ele visualizou os policiais e fugiu.
Segundo a PM, o homem pulou em uma área de mata na lateral da empresa e foi acompanhado por cerca de aproximadamente um quilômetro. Após um cerco policial e apoio de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), ele foi preso.
Durante a abordagem, o homem informou o ponto onde havia escondido a arma, juntamente com a bolsa da vítima. Aos militares, ele contou que atirou na ex-companheira por conta de uma traição.
O homem foi conduzido pela Polícia Militar para o Plantão da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e apresentado à Central de Teleflagrantes, na noite desta quinta-feira (27). Segundo a Polícia Civil, o ex-companheiro da vítima foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado ao sistema prisional.