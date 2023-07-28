Homem que deu 2 tiros na cabeça da ex-companheira é preso em Cachoeiro

Vítima segue internada no Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

Segundo a Polícia Militar , a vítima foi atingida por dois disparos no lado esquerdo do crânio no meio da rua após deixar sua filha com uma babá. A vítima ainda conseguiu pedir socorro até o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC).

A PM informou que a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e segue internada, em estado estável, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI ) do Hospital Santa Casa de Cachoeiro. Policiais foram à unidade e conseguiram ouvir a vítima, que contou aos militares que o autor é seu ex-companheiro.

Homem tentou fugir

Após atirar na cabeça da ex-companheira, o homem de 45 anos fugiu de moto para o distrito de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, para o local de trabalho dele. Na empresa, os militares perguntavam sobre paradeiro dele aos funcionários, quando, em dado momento, ele visualizou os policiais e fugiu.

Segundo a PM, o homem pulou em uma área de mata na lateral da empresa e foi acompanhado por cerca de aproximadamente um quilômetro. Após um cerco policial e apoio de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), ele foi preso.

Durante a abordagem, o homem informou o ponto onde havia escondido a arma, juntamente com a bolsa da vítima. Aos militares, ele contou que atirou na ex-companheira por conta de uma traição.