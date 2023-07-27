Mulher é atingida com dois tiros na cabeça em rua de Cachoeiro

Uma mulher foi baleada com dois tiros na cabeça no meio de uma rua de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (27). O caso foi no bairro Monte Cristo e, de acordo com a Polícia Militar, ela foi atingida por dois disparos no lado esquerdo do crânio. A vítima foi levada para um hospital. O ex-companheiro dela foi preso durante a tarde e confessou o crime Ele foi autuado por tentativa de feminicídio.

A PM informou que, de acordo com populares, a mulher transitava pela rua, por volta das 6h da manhã, quando foi surpreendida por dois homens em uma moto, tendo um deles sacado uma arma e atirado duas vezes em direção à cabeça da vítima.

A mulher ainda conseguiu se deslocar até o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), sendo socorrida pelo Samu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marbrasa e, em seguida, transferida para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro.

Ainda na UPA, o companheiro da mulher afirmou que o autor dos disparos seria o ex-companheiro dela e que o suspeito teria a ameaçado diversas vezes.

Na tarde desta quinta-feira, a PM informou que, após buscas, o suspeito do crime foi detido no distrito de Morro Grande e confessou o crime. Durante a abordagem, o suspeito informou o ponto onde havia escondido a arma, juntamente com a bolsa da vítima. Os militares, ele disse que atirou na ex-companheira por conta de uma traição.