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Sul do ES

Mulher é atingida com dois tiros na cabeça em rua de Cachoeiro

Caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (27); vítima foi socorrida ao hospital e os suspeitos não foram localizados

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 16:03

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

27 jul 2023 às 16:03
Uma mulher foi baleada com dois tiros na cabeça no meio de uma rua de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (27). O caso foi no bairro Monte Cristo e, de acordo com a Polícia Militar, ela foi atingida por dois disparos no lado esquerdo do crânio. A vítima foi levada para um hospital. O ex-companheiro dela foi preso durante a tarde e confessou o crime Ele foi autuado por tentativa de feminicídio.
A PM informou que, de acordo com populares, a mulher transitava pela rua, por volta das 6h da manhã, quando foi surpreendida por dois homens em uma moto, tendo um deles sacado uma arma e atirado duas vezes em direção à cabeça da vítima.
A mulher ainda conseguiu se deslocar até o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), sendo socorrida pelo Samu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marbrasa e, em seguida, transferida para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro.
Ainda na UPA, o companheiro da mulher afirmou que o autor dos disparos seria o ex-companheiro dela e que o suspeito teria a ameaçado diversas vezes. 
Na tarde desta quinta-feira, a PM informou que, após buscas, o suspeito do crime foi detido no distrito de Morro Grande e confessou o crime. Durante a abordagem, o suspeito informou o ponto onde havia escondido a arma, juntamente com a bolsa da vítima. Os militares, ele disse que atirou na ex-companheira por conta de uma traição.
O suspeito foi conduzido pela Polícia Militar para o Plantão da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e apresentado à Central de Teleflagrantes, na noite desta quinta-feira (27). Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio e encaminhado ao sistema prisional. A vítima segue internada na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. 

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