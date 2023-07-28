Menina mata mãe após ser repreendida por usar roupa curta em Pancas

Uma adolescente de 15 anos matou a mãe a facadas no bairro Vila Nova, em Pancas , no Noroeste do Espírito Santo . O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar , a menina confessou o assassinato, alegando que agiu porque a mulher teria tentado agredi-la com a faca, momento em que ela a desarmou. Segundo a garota, antes do fato ela havia sido repreendida pela mãe por usar roupas curtas.

Os nomes da adolescente que cometeu o crime e da vítima não estão sendo divulgados por se tratar de menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

Segundo boletim de ocorrência da PM, a própria adolescente ligou para a polícia para relatar o ocorrido. A menina disse aos militares que estava em um quarto da casa com a mãe, quando foi advertida de que sua forma de se vestir atraía os olhares do padrasto dela. As duas estavam sozinhas em casa.

Ainda em relato aos policiais, a adolescente disse que a mãe saiu do quarto e voltou com olhar estranho e armada com uma faca, levantando a mão para ela com intenção de golpeá-la. Nesse momento, segundo a menina, ela tirou a faca das mãos da mulher e a golpeou diversas vezes. A suspeita disse que não houve luta corporal, já que a mãe tinha movimentos debilitados devido a problemas de saúde.

O crime aconteceu por volta de 13h. A adolescente disse aos policiais que o padrasto estava trabalhando, e que estava esperando o homem chegar em casa para decidir o que faria, mas como ele estava demorando, a própria menina acionou a PM. Ela não aguardou a chegada dos policiais à residência onde ocorreu o assassinato e foi para a casa de outra pessoa, mas depois se apresentou na Companhia da Polícia Militar, após as 18h de quinta-feira.

Imagens de Pancas, município onde ocorreu o crime Crédito: Heriklis Douglas

Após o crime, a adolescente enrolou o corpo da vítima em um lençol e o colocou embaixo de uma cama, ao lado da faca utilizada. Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) verificou que a mulher apresentava ferimentos no pescoço e no peito.

Policiais mantiveram a adolescente escoltada na Companhia da Polícia Militar em Pancas até que o pai dela chegasse para acompanhá-la nos trâmites legais. A reportagem solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil , para saber os procedimentos adotados com a menina.