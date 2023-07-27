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Broncoaspiração

Bebê de dois meses morre engasgada após amamentação em Castelo

Criança chegou a ser levada ao hospital com quadro de parada cardiorrespiratória, mas não resistiu

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 18:34

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

27 jul 2023 às 18:34
Bbê engasgado Castelo
Antonella, de dois meses, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.  Crédito: Arquivo Pessoal
Uma criança de dois meses morreu após se engasgar em Castelo, no Sul do Estado. Antonella Martins faccini sofreu uma parada cardiorrespiratória, em casa, após vomitar durante a amamentação e não resistiu. 
O caso foi registrado na manhã da última quarta-feira (26). De acordo com informações do Hospital Municipal de Castelo, a bebê vomitou durante a amamentação, ingeriu parte do leite e passou por um processo de broncoaspiração, quando alguma substância entra na via respiratória.
"Ela [a mãe da bebê] colocou ela para dormir um pouco, aí ela deu um sinal e minha filha foi correndo, mas já estava toda suadinha e desacordada"
Alyne Furtado - Avó da criança
Alyne conta que um vizinho ajudou a levar a criança para uma base do Samu e, após os primeiros socorros, a bebê foi levada para o Hospital Municipal de Castelo, já chegando no hospital com o quadro de parada cardiorrespiratória. Segundo o hospital, apesar de todos os esforços das equipes médicas, ela faleceu. “Estamos sem chão. Meu pedacinho foi embora”, relata a avó da criança.
A Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de Castelo apura as circunstâncias do fato e, por enquanto, detalhes não serão divulgados.

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