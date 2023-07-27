Bebê de dois meses morre engasgada após amamentação em Castelo

Uma criança de dois meses morreu após se engasgar em Castelo, no Sul do Estado. Antonella Martins faccini sofreu uma parada cardiorrespiratória, em casa, após vomitar durante a amamentação e não resistiu.
O caso foi registrado na manhã da última quarta-feira (26). De acordo com informações do Hospital Municipal de Castelo, a bebê vomitou durante a amamentação, ingeriu parte do leite e passou por um processo de broncoaspiração, quando alguma substância entra na via respiratória.
"Ela [a mãe da bebê] colocou ela para dormir um pouco, aí ela deu um sinal e minha filha foi correndo, mas já estava toda suadinha e desacordada"
Alyne conta que um vizinho ajudou a levar a criança para uma base do Samu e, após os primeiros socorros, a bebê foi levada para o Hospital Municipal de Castelo, já chegando no hospital com o quadro de parada cardiorrespiratória. Segundo o hospital, apesar de todos os esforços das equipes médicas, ela faleceu. “Estamos sem chão. Meu pedacinho foi embora”, relata a avó da criança.
A Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de Castelo apura as circunstâncias do fato e, por enquanto, detalhes não serão divulgados.