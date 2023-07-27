Bebê de dois meses morre engasgada após amamentação em Castelo

O caso foi registrado na manhã da última quarta-feira (26). De acordo com informações do Hospital Municipal de Castelo, a bebê vomitou durante a amamentação, ingeriu parte do leite e passou por um processo de broncoaspiração, quando alguma substância entra na via respiratória.

"Ela [a mãe da bebê] colocou ela para dormir um pouco, aí ela deu um sinal e minha filha foi correndo, mas já estava toda suadinha e desacordada"

Alyne conta que um vizinho ajudou a levar a criança para uma base do Samu e, após os primeiros socorros, a bebê foi levada para o Hospital Municipal de Castelo, já chegando no hospital com o quadro de parada cardiorrespiratória. Segundo o hospital, apesar de todos os esforços das equipes médicas, ela faleceu. “Estamos sem chão. Meu pedacinho foi embora”, relata a avó da criança.