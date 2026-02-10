Aposta de Vila Velha acerta 15 números da Lotofácil e leva R$ 759 mil

Uma aposta de Vila Velha acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou R$ 759.280,97 no concurso 3609, sorteado na noite de segunda-feira (9). O prêmio principal, estimado em R$ 1,5 milhão, foi dividido com um apostador de São Paulo, que também cravou todos os números.

O bilhete capixaba foi registrado na modalidade simples, ao custo de R$ 3,50, na Loteria Canal, segundo a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 24 e 25.