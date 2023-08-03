Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esporte

Jovens de Linhares em busca do título brasileiro de handebol sub-16

Nos próximos dias, os jogadores capixabas viajam para o Rio Grande do Sul e carregam grandes expectativas para o desafio nacional
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

03 ago 2023 às 12:03

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 12:03

Cinco jovens de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, estão de malas prontas para o Rio Grande do Sul, onde vão disputar o Campeonato Brasileiro de Handebol sub-16, entre os dias 15 e 19 de agosto. 
Com treinos intensos em Linhares e em Vitória, os capixabas vivem altas expectativas em busca do título nacional, e contam com o apoio familiar como combustível para o desafio. Para Iara Silvares, presidente da Federação de Handebol do Espírito Santo, o campeonato é um celeiro de grandes atletas e pode render até convocação para a Seleção Brasileira. Confira os detalhes no vídeo acima!

LEIA MAIS SOBRE O ESPORTE CAPIXABA

Neymara Carvalho, Luna Hardman e Maira Viana embarcam para o Maldives Pro

Festival de futsal promove inclusão e oportunidade para meninas do ES

Projeto no Saldanha e em São Paulo rende premiação para o Cleveland Cavaliers

Projeto Campeões de Futuro abre turma para aulas gratuitas de ginástica rítmica

Jovens capixabas no páreo para disputar Copa do Mundo de Basquete 3x3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes Linhares Handebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados