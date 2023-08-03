Jovens de Linhares em busca do título brasileiro de handebol sub-16

Com treinos intensos em Linhares e em Vitória, os capixabas vivem altas expectativas em busca do título nacional, e contam com o apoio familiar como combustível para o desafio. Para Iara Silvares, presidente da Federação de Handebol do Espírito Santo, o campeonato é um celeiro de grandes atletas e pode render até convocação para a Seleção Brasileira. Confira os detalhes no vídeo acima!