Projeto Campeões de Futuro abre turma para aulas gratuitas de ginástica rítmica

O projeto Campeões de Futuro, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), vai abrir vagas para as aulas gratuitas de ginástica rítmica. Serão ofertadas 80 vagas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. O período de inscrições tem início no próximo dia 1° de agosto.
Para se inscrever, basta comparecer no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, localizado na sede da Sesport, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, das 8h30 às 12h, com documento com foto do responsável e da criança, além de comprovante de residência e comprovante de matrícula escolar.
As aulas do projeto Campeões de Futuro serão ministradas às segundas-feiras e quartas, ou terças e quintas-feiras, das 9h às 10h para as turmas de 6 a 9 anos, e das 10h às 11h para as turmas de 10 a 15 anos.
Ao darem início às atividades no projeto, que acontece no Ginásio de Ginástica Rítmica e Artística Eduarda Mello Queiroz Rodrigues Pinho, todas as crianças vão receber uniformes e aparelhos para a prática do esporte.