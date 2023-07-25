Projeto Campeões de Futuro abre turma para aulas gratuitas de ginástica rítmica

Projeto de ginástica rítmica é ofertado de forma gratuita para crianças de 6 a 15 anos Crédito: Divulgação / Sesport

O projeto Campeões de Futuro, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), vai abrir vagas para as aulas gratuitas de ginástica rítmica. Serão ofertadas 80 vagas para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. O período de inscrições tem início no próximo dia 1° de agosto.

Para se inscrever, basta comparecer no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, localizado na sede da Sesport, no bairro Bento Ferreira, em Vitória , das 8h30 às 12h, com documento com foto do responsável e da criança, além de comprovante de residência e comprovante de matrícula escolar.

As aulas do projeto Campeões de Futuro serão ministradas às segundas-feiras e quartas, ou terças e quintas-feiras, das 9h às 10h para as turmas de 6 a 9 anos, e das 10h às 11h para as turmas de 10 a 15 anos.