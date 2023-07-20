Projeto social oferece aulas de tênis para crianças de escolas públicas do ES

Com o Projeto Tênis Social Para Todos, jovens da Grande Vitória são beneficiados com aulas de um dos esportes mais praticados ao redor do mundo. Atendendo 120 estudantes de escolas públicas, dos 8 aos 18 anos, o projeto leva o tênis para jovens das mais diversas classes sociais.
Do total de alunos, 80% são bolsistas, a maioria crianças de escolas públicas. Com 25 anos de história, o projeto promove disciplina e responsabilidade, enquanto garante atividades físicas de qualidade para jovens de bairros carentes. Confira no vídeo acima os detalhes e como o projeto é importante para as novas gerações!