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Esporte para Todos

Projeto social oferece aulas de tênis para crianças de escolas públicas do ES

Pelo menos 120 crianças são beneficiadas com as aulas, que são realizadas no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 15:26

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

20 jul 2023 às 15:26
Com o Projeto Tênis Social Para Todos, jovens da Grande Vitória são beneficiados com aulas de um dos esportes mais praticados ao redor do mundo. Atendendo 120 estudantes de escolas públicas, dos 8 aos 18 anos, o projeto leva o tênis para jovens das mais diversas classes sociais.
Do total de alunos, 80% são bolsistas, a maioria crianças de escolas públicas. Com 25 anos de história, o projeto promove disciplina e responsabilidade, enquanto garante atividades físicas de qualidade para jovens de bairros carentes. Confira no vídeo acima os detalhes e como o projeto é importante para as novas gerações!

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