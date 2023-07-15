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Fizeram bonito

Com capixabas, Brasil fatura bronze em etapa do Mundial de Ginástica Rítmica

Equipe brasileira, que conta com as capixabas Deborah Medrado e Sofia Madeira, conquistou mais um pódio na segunda etapa do World Challenge Cup

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2023 às 17:45
Sofia MadeiraSofia Madeira e Deborah Medrado levaram o conjunto brasileiro a mais um pódio no Mundial de Ginástica Rítmicae Deborah Medrado levaram o conjunto brasileiro a mais um pódio no Mundial de Ginástica Rítmica
Sofia Madeira e Deborah Medrado levaram o conjunto brasileiro a mais um pódio no Mundial de Ginástica Rítmica Crédito: Instagram/Reprodução
Depois de conquistar a medalha de ouro na série de cinco arcos da etapa inaugural da World Challenge Cup, em Portimão, em maio, o Brasil voltou com tudo para a segunda etapa, em Cluj-Napoca, na Romênia. Neste sábado, o conjunto comandado pela treinadora Camila Ferezin já conquistou o bronze no conjunto geral, ao somar 64.550 pontos, ficando atrás apenas de Itália (70.050) e Bulgária (66.250).
A equipe, que conta com as atletas Bárbara Galvão, Duda Arakaki, Nicole Pírcio, Victória Borges e as capixabas Deborah Medrado e Sofia Madeira, fez bonito mais uma vez. Nas últimas semanas, Camila vinha priorizando os treinamentos na série mista (três fitas e duas bolas), a fim de obter um rendimento mais homogêneo no geral. Afinal, na etapa de Portugal, o Brasil conquistou o ouro na série de cinco arcos, mas ficou em décimo na mista.
“Estamos muito feliz por estarmos ganhando consistência nos resultados. Isso é fruto de um trabalho de longo prazo e de muito esforço. Ultimamente temos dedicado 70% do nosso tempo de treinamento para melhorar o rendimento no misto. Nesta etapa, felizmente conseguimos aproximar os resultados”, disse Camila.
Camila se disse particularmente feliz porque o bronze veio mesmo com dois erros graves – um na série de cinco arcos e outro na mista. A tendência, segundo ela, é que o conjunto brasileiro, já mais solto depois da estreia, consiga resultados ainda melhores nas finais das duas séries, neste domingo.
“Nas finais, se conseguirmos executar sem grandes falhas, acredito que possamos obter resultados expressivos”, projetou a treinadora.
Nas disputas individuais, o Brasil também conseguiu excelentes resultados. Geovanna Santos, a Jojô, ficou na sétima colocação no individual geral, somando 121.950 pontos. Trata-se do melhor resultado de uma brasileira, compreendendo o histórico em etapas da Copa do Mundo e da World Challenge Cup.
Como se não bastasse, Bárbara Domingos ficou na 12ª posição (119.500). É a primeira vez em que o Brasil emplaca duas representantes no individual geral numa competição dessa envergadura.

Resultados

CONJUNTO GERAL
  • 1) Itália – 70.050
  • 2) Bulgária – 66.250
  • 3) BRASIL – 64.550
  • 4) Polônia – 64.250
  • 5) Ucrânia – 63.850
  • 6) Alemanha – 63.450
  • 7) França – 60.800
  • 8) Uzbequistão – 59.150

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