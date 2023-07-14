Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 15 e 16/07
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 15 e 16/07

Copa ES de Basquete, Capixabão Feminino e Desafio 4 Estações Sul Capixaba estão entre os destaques! Confira locais, horários e como acompanhar

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 17:41

João Barbosa

Agenda Esportiva de A Gazeta chegando com as principais competições do Espírito Santo, para que você fique ligado em onde, como e quando acompanhar ou participar das melhores provas do Estado. Confira no vídeo acima que é destaque entre 15 e 16 de julho!
Agenda Esportiva de A Gazeta chegando com as principais competições do Espírito Santo, para que você fique ligado em onde, como e quando acompanhar ou participar das melhores provas do Estado. Confira no vídeo acima que é destaque entre 15 e 16 de julho!

Sábado (15)

  • Intermunicipal Capixaba de MTB Cross Country - 3ª etapa

    Local:     Trilha da Sapucaia, Conceição da Barra
    Horário: 8h
    Mais informações: @capixabadecrosscountry

  • Brasileirão Série D - 13ª rodada

    Nova Iguaçu x Real Noroeste
    Local: Laranjão, Nova Iguaçu
    Horário: 11h
    Transmissão: ge.globo/es
    Ingressos: R$ 10

    Vitória x Santo André
    Local: Salvador Costa, Vitória
    Horário: 15h
    Transmissão: TVE Espírito Santo
    Ingressos: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

  • Copa ES de Basquete

    Saldanha x Anjos da Quadra (sub-17 masculino)
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira, Vitória
    Horário: 13h
    Entrada franca

    Marlins B x Colatina (série bronze)
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira, Vitória
    Horário: 15h
    Entrada franca

  • Desafio 4 Estações Sul Capixaba - Etapa Inverno

    Local: Em frente à Prefeitura Municipal de Alegre
    Horário: 16h30
    Mais informações: @circuito4estacoessul

Domingo (16)

  • Live! Run XP Vitória

    Local:     Orla de Camburi, Vitória
    Horário: 7h
    Mais informações: Live! Run XP

  • Copa ES de Basquete

    OAB x Mimoso do Sul (série bronze)
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira, Vitória
    Horário: 9h
    Entrada franca

    Álvares x IVV/Cetaf (feminino adulto)
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira, Vitória
    Horário: 11h
    Entrada Franca

  • Capixabão Feminino - 5ª rodada

    Serra x Guarapariense
    Local: Robertão, Serra
    Horário: 15h
    Entrada franca

    Estadual x Vilavelhense
    Local: Campo do São Geraldo, Serra
    Horário: 15h
    Entrada franca

    Harpia FC x São Geraldo
    Local: Sernamby, São Mateus
    Horário: 15h
    Entrada franca

    Vila Nova x Prosperidade
    Local: Arlindo Vilaschi, Viana
    Horário: 15h
    Entrada franca

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados