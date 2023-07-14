Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 15 e 16/07

Agenda Esportiva de A Gazeta chegando com as principais competições do Espírito Santo, para que você fique ligado em onde, como e quando acompanhar ou participar das melhores provas do Estado. Confira no vídeo acima que é destaque entre 15 e 16 de julho!
Sábado (15)
- Intermunicipal Capixaba de MTB Cross Country - 3ª etapa
Local: Trilha da Sapucaia, Conceição da Barra
Horário: 8h
Mais informações: @capixabadecrosscountry
- Brasileirão Série D - 13ª rodada
Nova Iguaçu x Real Noroeste
Local: Laranjão, Nova Iguaçu
Horário: 11h
Transmissão: ge.globo/es
Ingressos: R$ 10
Vitória x Santo André
Local: Salvador Costa, Vitória
Horário: 15h
Transmissão: TVE Espírito Santo
Ingressos: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)
- Copa ES de Basquete
Saldanha x Anjos da Quadra (sub-17 masculino)
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira, Vitória
Horário: 13h
Entrada franca
Marlins B x Colatina (série bronze)
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira, Vitória
Horário: 15h
Entrada franca
- Desafio 4 Estações Sul Capixaba - Etapa Inverno
Local: Em frente à Prefeitura Municipal de Alegre
Horário: 16h30
Mais informações: @circuito4estacoessul
Domingo (16)
- Live! Run XP Vitória
Local: Orla de Camburi, Vitória
Horário: 7h
Mais informações: Live! Run XP
- Copa ES de Basquete
OAB x Mimoso do Sul (série bronze)
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira, Vitória
Horário: 9h
Entrada franca
Álvares x IVV/Cetaf (feminino adulto)
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira, Vitória
Horário: 11h
Entrada Franca
- Capixabão Feminino - 5ª rodada
Serra x Guarapariense
Local: Robertão, Serra
Horário: 15h
Entrada franca
Estadual x Vilavelhense
Local: Campo do São Geraldo, Serra
Horário: 15h
Entrada franca
Harpia FC x São Geraldo
Local: Sernamby, São Mateus
Horário: 15h
Entrada franca
Vila Nova x Prosperidade
Local: Arlindo Vilaschi, Viana
Horário: 15h
Entrada franca