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"Ainda tenho o sonho"

Após derrota, Esquiva Falcão prega foco e resiliência para novos desafios

Pugilista capixaba perdeu a disputa do cinturão mundial na última semana, mas já virou a chave para voltar ao caminho das vitórias

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 18:23

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

09 jul 2023 às 18:23
Esquiva Falcão lutando
Capixaba Esquiva Falcão é um dos maiores nomes do boxe nacional Crédito: Leandro Bernardes/PxImages/Folhapress
De volta ao Espírito Santo após a derrota diante do alemão Vincenzo Gualtieri, na luta pelo cinturão mundial dos pesos-médios (até 72,6 kg) de boxe, o capixaba Esquiva Falcão traçou os próximos passos para voltar ao páreo em busca da conquista.
Ao mesmo tempo em que agradeceu o apoio da torcida capixaba, Esquiva apontou adversidades encontradas no continente europeu, onde ele reclamou de problemas com a arbitragem e com sua logística de hospedagem e alimentação antes da luta. "Quero agradecer a torcida capixaba e brasileira. Infelizmente, não trouxemos o cinturão para casa por conta de algumas dificuldades na Alemanha", disse o pugilista ao desembarcar em Vitória.
O capixaba apontou ainda que não enfrentou "qualquer adversário" e que voltará mais forte após os novos treinamentos.
Dono de um cartel de 31 lutas, com 30 vitórias, sendo 20 por nocaute, Esquiva estava há cerca de um ano sem subir ao ringue de forma oficial. A falta de sequência também foi um dos problemas identificados pelo filho de Touro Moreno.
"Acho que demorei para encaixar o estilo de luta por estar há mais de um ano sem lutar, e essa foi a maior dificuldade. Fora os golpes baixos que tomei abaixo da linha da cintura, e talvez isso tenha sido essencial para que ele vencesse, porque isso acaba mexendo com o nosso psicológico", disse.
Em relação aos golpes apontados por Esquiva, o lutador e sua equipe já afirmaram que estão em contato com a organização da prova para que a arbitragem seja questionada, já que o brasileiro sofreu com golpes abaixo da linha da cintura e também na nuca, o que é considerado ilegal de acordo com as regras do boxe.

Descanso e foco

Esquiva afirmou que irá tirar um tempo para aproveitar sua família e que em breve vai retomar a forte rotina de treinos, em busca de voltar aos holofotes e partir rumo ao cinturão mundial mais uma vez, já que esse é seu maior objetivo com o boxe.
"Agora é descansar com a família e aproveitar minha filha recém-nascida, meus filhos e minha esposa. Vou voltar a treinar o mais rápido possível, porque a luta eu perdi, mas o sonho ainda não. Vou treinar mais forte e corrigir meus erros para voltar melhor para a próxima luta", finalizou Esquiva.
Após derrota, Esquiva Falcão prega foco e resiliência para novos desafios

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