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Retorno de luxo

Paulo André Camilo conquista o título dos 100m rasos no Troféu Brasil

Atleta capixaba disputou a prova na noite desta quinta-feira (6), em Cuiabá, e terminou com um tempo de 10s15

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2023 às 19:24
Paulo André conquistou o título dos 100m no Troféu Brasil
Paulo André conquistou o título dos 100m no Troféu Brasil Crédito: Tv Atletismo Brasil/Reprodução
Paulo André Camilo conquistou o título dos 100m rasos do Troféu Brasil de Atletismo. A corrida aconteceu na noite desta quinta-feira (6), no Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá. O atleta capixaba finalizou a prova em 10s15, seguido por Rodrigo, com 10s17, e Filipe Ibardi, com 10s20.
Mais cedo, Paulo André havia terminado a semifinal da categoria com um tempo de 9s99, superando a marca de 10s, recorde sul-americano de Robson Caetano, obtido em 1988. No entanto, o tempo não foi contabilizado como recorde, por conta da velocidade do vento, que estava em 2.4 m/s (o limite é 2 m/s).
Com o resultado, Paulo André Camilo prova mais uma vez que é o melhor velocista do país. Mesmo questionado após período sem treinar por conta de compromissos comerciais, após sua participação no Big Brother Brasil 22.

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