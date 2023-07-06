Paulo André Camilo conquista o título dos 100m rasos no Troféu Brasil

Paulo André conquistou o título dos 100m no Troféu Brasil Crédito: Tv Atletismo Brasil/Reprodução

Paulo André Camilo conquistou o título dos 100m rasos do Troféu Brasil de Atletismo. A corrida aconteceu na noite desta quinta-feira (6), no Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá. O atleta capixaba finalizou a prova em 10s15, seguido por Rodrigo, com 10s17, e Filipe Ibardi, com 10s20.

Mais cedo, Paulo André havia terminado a semifinal da categoria com um tempo de 9s99, superando a marca de 10s, recorde sul-americano de Robson Caetano, obtido em 1988. No entanto, o tempo não foi contabilizado como recorde, por conta da velocidade do vento, que estava em 2.4 m/s (o limite é 2 m/s).