Paulo André corre 100m abaixo dos 10 segundos, mas tempo é invalidado

Paulo André ficou abaixo dos 10 segundos, mas não bateu recorde dos 100m por conta da velocidade do vento Crédito: Wagner Carmo/CBAt

O capixaba Paulo André Camilo está classificado para a final dos 100m no Troféu Brasil, que acontece no Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, desde quinta-feira (6) e prossegue até domingo (9). O corredor atingiu a marca de 9.99s, superando a marca de 10s, recorde sul-americano de Robson Caetano, obtido em 1988. No entanto, o tempo não foi contabilizado como recorde, por conta da velocidade do vento, que estava em 2.4 m/s (o limite é 2 m/s).

A marca, porém, foi suficiente para a classificação para a grande final do torneio, que será nesta quinta-feira (6), e está marcada para às 17:55 (18:55 em Brasília), com transmissão ao vivo da TV Atletismo Brasil por meio do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

No entanto, a participação de Paulo André quase foi encurtada. O capixaba queimou a largada da série 4, logo nas eliminatórias. A equipe do atleta entrou com recurso, e ele correu as fases seguintes sob protesto.