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Troféu Brasil

Paulo André corre 100m abaixo dos 10 segundos, mas tempo é invalidado

Capixaba bateu a marca na semifinal da categoria no Troféu Brasil, mas tempo não é contabilizado como recorde por conta da velocidade do vento estar acima de 2m/s

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2023 às 17:50
Paulo André ficou abaixo dos 10 segundos, mas não bateu recorde dos 100m por conta da velocidade do vento
Paulo André ficou abaixo dos 10 segundos, mas não bateu recorde dos 100m por conta da velocidade do vento Crédito: Wagner Carmo/CBAt
O capixaba Paulo André Camilo está classificado para a final dos 100m no Troféu Brasil, que acontece no Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, desde quinta-feira (6) e prossegue até domingo (9). O corredor atingiu a marca de 9.99s, superando a marca de 10s, recorde sul-americano de Robson Caetano, obtido em 1988. No entanto, o tempo não foi contabilizado como recorde, por conta da velocidade do vento, que estava em 2.4 m/s (o limite é 2 m/s).
A marca, porém, foi suficiente para a classificação para a grande final do torneio, que será nesta quinta-feira (6), e está marcada para às 17:55 (18:55 em Brasília), com transmissão ao vivo da TV Atletismo Brasil por meio do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).
No entanto, a participação de Paulo André quase foi encurtada. O capixaba queimou a largada da série 4, logo nas eliminatórias. A equipe do atleta entrou com recurso, e ele correu as fases seguintes sob protesto. 
O Júri de Apelação, formado por cinco pessoas, entendeu válido o pedido e reverteu a desclassificação do corredor. Como a decisão do Júri é inapelável pela regra internacional, Paulo avançou para às semifinais.

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