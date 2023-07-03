UFC

Karol Rosa vence lutadora russa no UFC Vegas 76 e volta a mirar o cinturão

Natural de Vila Velha, Karol acumula agora um cartel de 17 vitórias e 5 derrotas e espera conseguir lutar em breve pelo topo do ranking

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 14:54

Redação de A Gazeta

Karol Rosa soma 17 vitórias no UFC Crédito: Redes Sociais / @gilliardparana
A capixaba Karol Rosa está mais viva do que nunca na corrida pelo cinturão do UFC na categoria peso-pena (até 65,8 kg). Diante da russa Yana Santos, Karol conquistou mais uma vitória em sua carreira durante o UFC Vegas 76, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Logo após a vitória, a capixaba usou as redes sociais para agradecer o apoio de amigos, fãs e familiares.
“Muito obrigado meu Deus por mais essa vitória! Obrigada por colocar pessoas maravilhosas em minha vida. Obrigada mestre Gilliard Paraná por sempre acreditar em mim, mais do que eu mesmo. Obrigada aos meus corners Antonuce Conceição e Tiago Monaco por fazerem parte deste dia especial”, escreveu Karol.
Vitoriosa, a capixaba não deixou de agradecer o apoio da esposa e também lutadora Dee Gomes, com quem sempre compartilha a rotina diária de treinos e viagens nas redes sociais. “Muito obrigada a você meu amor por ter ficado comigo me dando força e me encorajando”, complementou Karol.

A trajetória de Karol Rosa

Natural de Vila Velha, a capixaba acumula um cartel de 17 vitórias e 5 derrotas. Começou no MMA profissional desde 2012 e entrou para a maior categoria do esporte em 2019. Sua última luta foi na derrota para Norma Durmont, quando acabou até sofrendo um corte violento no olho, que viralizou e até o dono da franquia, Dana White, publicou em suas redes sociais.
O início de Karol Rosa foi muito bom, com 4 vitórias consecutivas. Depois, a sequência foi interrompida e passou a alternar entre triunfos e derrotas. Para ela, isso se explica com o crescimento do nível das adversárias. “Eu acho que com o passar do tempo você vai pegando adversárias mais duras, mais difíceis, mas cada vitória e derrota que tive foi um amadurecimento, onde pude melhorar algumas coisas do meu jogo”, analisou.

